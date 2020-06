Goeieouwekoeien: zo leuk is het verleden

View this post on Instagram

Laatst bezochten wij Kamp Vught om een video op te nemen voor Thuismuseum. En dat maakte indruk; de barakken, slaapplekken, de ovens in het crematorium en het prachtige gedenkteken voor de beruchte kindertransporten. Deze geschiedenis kreeg voor ons nog meer lading na het zien van de 2doc ‘Tussen hemel en hel’ van NPO. Overlevenden vertellen hierin over hun tijd in Kamp Vught, ‘dit voorportaal van de hel van het oosten’. De documentaire maakt duidelijk hoe de mensen in de verschrikkelijke omstandigheden probeerden te overleven en waarom ze bepaalde keuzes maakten. Ook de werkplaatsen van Philips in het kamp komen aan het licht. Gek om voor te stellen hoe de mensen in de docu misschien wel de knijpkat hebben gemaakt, die wij tijdens ons bezoek in handen hadden. Kijken maar (docu en Thuismuseum tour), via de link in bio! #goeieouwekoeien #gok #kampvught #npo #vpro #docu #tussenhemelenhel #wo2 #vught #kampvught @thuismuseum #tour #rondleiding #knijpkat #philips