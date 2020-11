Helder krijgen wat je wilt: hoe begin je?

Hoe doe je dat, helder krijgen wat je wilt en dan concrete stappen zetten? Journalist Alice van Essen zocht het uit en deelt vier tips.

1. Jezelf in kaart brengen

Soms ga je door een fase of verandering in je leven die vraagt om een pas op de plaats of die je de kans geeft om je leven (opnieuw) te overzien. Of misschien is niet de situatie de aanleiding, maar voel je zelf dat je weer eens helder wilt krijgen wat je wensen en verlangens zijn – en welke kennis of vaardigheden je nog graag wilt opdoen. Maar hoe doe je dat, jezelf in kaart brengen?

2. Onderzoek jezelf

Toen de Griekse filosoof Socrates de missie van de filosofie probeerde samen te vatten, zei hij: “Ken jezelf.” Het is dus belangrijk af en toe de tijd te nemen om naar binnen te kijken. Want op basis van een helder idee over wie we zijn en hoe anderen ons zien, kunnen we goede keuzes maken.

3. Ontwikkel je zelfkennis

De class Ontwikkel je zelfkennis van The School of Life kan hierbij helpen. Daarin onderzoek je onder meer hoe je vage emoties en gedachten kunt verhelderen, de invloed van je jeugd op je gevoelsleven, hoe anderen je zien en wat je misschien niet snel van jezelf onder ogen komt.