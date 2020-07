Nieuw spelletje nodig voor de zomer? Met het Bomen Memoryspel train je je geheugen, en leer je ondertussen allemaal weetjes over bomen.

Match de bomen op de memorykaartjes met hun blad en je leert het verschil tussen de es en de sassafras, en ontdekt welke boom met 84 meter de grootste ter wereld is. Onder de Nederlandse naam staat ook de Latijnse benaming, en in het boekje vind je meer informatie over de bomen en bladeren. De aquarel-illustraties van Holly Exley lijken zo uit een natuurboek te zijn gekomen.

Bestel het Bomen Memoryspel hier.

Tekst Rosa Dammers Fotografie Michelle Spencer/Unsplash.com