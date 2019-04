Het effect van het weer

De meeste mensen hebben liever zon dan regen. Toch heeft elk weertype zo z’n charme. Je moet het alleen leren zien en waarderen, ontdekte journalist Otje van der Lelij.

Regen wordt vaak gebruikt als metafoor voor treurigheid en ellende: plannen vallen in het water, van de regen in de drup, zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam. Ook donderwolken voorspellen in onze taal nooit veel goeds: het hangt als een donkere wolk boven z’n hoofd, daar begint het gedonder.

Toch heeft regen ook z’n charme. Het is een prettig soort weer dat uitnodigt om met een boek op de bank te kruipen, zonder dat je het gevoel hebt dat je eropuit moet. Het regent, dus ik blijf lekker binnen. Ook onweer vind ik wel wat hebben. Het ziet er altijd zo onheilspellend uit, zo’n felle flits langs een grauw, rommelend wolkendek, maar het heeft ook iets machtigs en ontzagwekkends. Wat kunnen we leren van het weer? Van de seizoenen? En in hoeverre worden we door het weer beïnvloed?

Tropisch eiland

“Het weer heeft een krachtig effect op ons humeur,” vertelt meteoroloog en klimaatdeskundige Margot Ribberink. ‘‘De zon zorgt voor de aanmaak van het gelukshormoon serotonine en speelt een rol bij een goed werkende biologische klok. Wie overdag zonlicht pakt, slaapt ’s nachts beter. Op donkere dagen blijven mensen vaak binnen. Maar ik zeg altijd: ga naar buiten, ook als het bewolkt is. Van de straling die door de wolken heen komt, knap je ook op. Je wordt er fitter van en het doet je humeur goed.”

Minder bekend is dat ook de vochtigheid van de lucht invloed heeft op hoe we ons voelen. Bij een waterval, in een bos of aan zee is de lucht vochtiger en daar worden we rustig en ontspannen van. Van een wandeling na een fikse regenbui fris je dus letterlijk op.

Toch staan de meeste mensen niet te juichen als er donkere wolken overdrijven. Of als we met rode neuzen en doorweekte kleding op de fiets zitten, met tegenwind. Op die momenten verzuchten we dat we liever in een mooiweerland zouden willen wonen, waar na elke regenbui de hemel openbreekt. Maar wie denkt dat het leven op een zonnig tropisch eiland beter is, maakt een klassieke denkfout.

In zijn boek De kunst van goed leven schrijft filosoof en bedrijfskundige Rolf Dobelli over deze focusserings­illusie: ‘Hoe sterker we ons op één aspect van ons leven – in dit geval het weer – concentreren, hoe groter we de invloed van dit aspect op ons hele leven schatten.’ En daarmee maken we de invloed van het weer op ons welzijn te groot.

We vergeten dat we op dat zonnige eiland ook stress hebben, deadlines moeten halen en ons zorgen maken over de toekomst en onze gezondheid. Het weer heeft zeker invloed op ons humeur, maar emigreren omwille van het weer, is niet de oplossing, denkt Dobelli.

Het volledige verhaal over het weer als levensles kun je vinden in Flow 3.

Tekst Otje van der Leij Illustratie Sanny van Loon