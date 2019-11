Waarom slaagt de ene relatie wel en de andere niet? De Amerikaanse psycholoog en schrijver John Gottman verdiept zich hier al meer dan veertig jaar in.

Waarom worstelen zo veel mensen met de vraag: hoe kan ik mijn relatie laten ­slagen? Stellen we soms onrealistische eisen?

“Uit onderzoek blijkt dat mensen die van hun partner eisen dat die hen goed behandelt, over het algemeen beter worden behandeld dan mensen die hun verwachtingen naar beneden hebben bijgesteld. Dus nee, mensen worstelen niet met relaties vanwege verwachtingen die niet realistisch zijn, maar omdat ze niet altijd weten hoe ze van een relatie een ­succes kunnen maken.”

Wat is wel het geheim van een gelukkige relatie?

“Er zijn een aantal principes die je kunt hanteren om een gelukkige en langdurige liefdes­relatie aan te gaan. Die zijn niet heel ingewikkeld. Waar het op neerkomt, is dat liefde aandacht nodig heeft. ­Relaties slagen als je beiden bereid bent om energie te steken in belangrijke zaken als respect, genegenheid en intimiteit. Als je conflicten kunt oplossen, reageert op de aandacht die de ander vraagt en elkaars wensen voor de toekomst serieus neemt.”

Veel mensen kiezen ervoor om niet te trouwen. Maakt dat iets uit voor je relatie?

“Waarschijnlijk is het niet zo belangrijk om daadwerkelijk getrouwd te zijn, maar de intentie om de relatie te laten slagen moet er zijn. Het helpt als je dit ook aan de buitenwereld laat merken, zodat de mensen om je heen weten dat dat jullie voornemen is. Vanaf dat moment ziet de omgeving jullie als een eenheid, en daarmee heb je samen een verantwoordelijkheid voor de toekomst.”

Je hebt veertig jaar lang onderzoek gedaan onder stellen en sommige relaties volgde je jaar in jaar uit. Welke ontdekking heeft je het meest verbaasd?

“Er is best veel wat me verbaasd heeft, bijvoorbeeld hoe ontzettend voorspelbaar relaties zijn. Tijdens de onderzoeken merkten we dat je na een kwartier observeren al kunt voorspellen of een relatie een succes wordt of niet. In tachtig procent van de gevallen hadden we het bij het rechte eind. We hebben hetzelfde onderzoek keer op keer herhaald en volgden stellen wel twintig jaar lang. Onze conclusie: er is een verband tussen het succes van een relatie en de fysiologische reactie van het stel als ze over gewone dingen praten (‘hoe was jouw dag?’) en daarna over dingen waarover ze het niet met elkaar eens zijn. Het verbaasde ons hoe simpel deze ontdekkingen eigenlijk waren.”

Wat bedoel je precies met een ‘fysiologische reactie’?

“Terwijl de koppels de verschillende onderwerpen met elkaar bespraken, maten wij de hoeveelheid adrenaline (een stofje dat het lichaam aanmaakt als je een sterke emotie voelt) en cortisol (een hormoon dat wordt geproduceerd bij stress). Hoe meer adrenaline en cortisol ze aanmaakten terwijl ze met elkaar spraken, hoe meer gestrest ze raakten – wat de kans kleiner maakte dat hun relatie ook echt standhield. Als samenzijn permanente stress veroorzaakt, is dat ook ongezond voor je lichaam. De manier waarop partners ruzie met elkaar maakten, was een indicatie voor de manier waarop ze op de lange termijn met elkaar om zouden gaan. Het gaf ons ook het inzicht dat een gelukkige, stabiele relatie bevorderlijk is voor je gezondheid.”

