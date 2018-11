Het inspirerende leven van Eleanor Roosevelt

Ze was misschien – ondanks Melania – wel de meest ongewone presidentsvrouw van Amerika. Eleanor Roosevelt (1884-1962) koos in alle opzichten haar eigen weg. Journalist Liddie Austin dook in haar levensverhaal.

Eleanors ouders zijn rijk, maar ongelukkig. Haar vader, geboren in 1860, is de charmante Elliott Roosevelt, die aan depressies lijdt, veel te veel drinkt en regelmatig onder dwang in klinieken moet worden opgenomen. De serieus aangelegde Eleanor is dol op haar vader, maar ze ziet hem niet vaak. Zijn ‘vrolijke, kleine Nell’ is overgeleverd aan de nukken van haar oppervlakkige en statusbewuste moeder, de beeldschone Anna Hall Roosevelt.

Die heeft veel te stellen met haar grotendeels afwezige, instabiele man – en dan heeft ze ook nog een dochter die qua uiterlijk wel héél gewoontjes is. ‘Granny,’ noemt ze haar dodelijk. En: ‘Ik weet niet wat er van jou terecht moet komen. Je bent zo gewoon dat er niks anders op zit dan om maar goed te zijn.’

Het tamelijk ongelukkige gezin valt binnen twee jaar uit elkaar. Eerst sterft Eleanors moeder, nog geen dertig jaar oud, aan difterie. Daarna overlijdt haar vierjarige broertje Elliott aan roodvonk. En tot slot, als Eleanor tien jaar is, verliest ze haar vader aan zijn alcoholisme. Haar strenge oma van moederskant, ook al zo knap, neemt Eleanor en haar broertje Hall zuchtend in huis.

Dit treurige verhaal neemt een vrolijker wending als Eleanor in 1898 naar een Britse kostschool wordt gestuurd. De Londense Allenswood Academy staat onder leiding van een charismatische feminist, Marie Souvestre, en Eleanor wordt haar oogappel. In de zomervakanties neemt Souvestre de verlegen puber mee op reis naar Frankrijk en Italië.

Omdat ze vindt dat haar pupillen de morele plicht hebben om de wereld te verbeteren, laat ze Eleanor naast de culturele hoogtepunten ook de armoede zien. Haar lessen hebben een grote invloed op Eleanor: in deze fase van haar leven ontwikkelt ze haar sociale bevlogenheid én haar hang naar onafhankelijkheid. ‘Het was de gelukkigste tijd van mijn leven,’ zal ze later schrijven.

