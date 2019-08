Het inspirerende leven van Ruth Bader Ginsburg

In Amerika lopen duizenden vrouwen rond met een button, waarop het gezicht van Ruth Bader Ginsburg staat. Wat maakt deze rechter zo bijzonder?

In 1956 gaat Ruth net als haar man aan Harvard rechten studeren. Van de 552 eerstejaarsstudenten zijn er maar negen vrouw. Vrouwelijke docenten zijn er niet, toiletten voor vrouwen evenmin. Tijdens een diner vraagt de decaan: “Dames, waarom studeren jullie rechten op Harvard en nemen jullie een plek in die ook naar een man had kunnen gaan?”

Het is intimiderend, maar intellectueel is Ruth in Harvard op haar plek. In de weekenden gaan de Ginsburgs naar de opera, een gezamenlijke grote liefde, of ontvangen ze gasten. Wederhelft Marty kookt, want Ruth bakt daar niks van. Aan dit aangename leven komt ruw een einde als Marty teelbalkanker blijkt te hebben. Bij Ruth gaan alle alarmbellen rinkelen. Na haar moeder gaat ze niet ook haar man verliezen!

Ze vraagt klasgenoten van Marty om aantekeningen van de colleges die hij moet missen en neemt die ’s avonds met hem door. Intussen volgt ze haar eigen vakken én zorgt ze voor dochter Jane en het huishouden. In deze periode leert ze met weinig slaap te functioneren en niet voor niks: Marty overwint zijn ziekte en studeert op tijd én magna cum laude af.

Ondanks ook haar eigen uitstekende studieresultaten wordt Ruth na haar afstuderen bij geen enkel New Yorks advocatenkantoor aangenomen. “Een vrouw, een jodin en dan ook nog moeder – dat was een beetje veel in 1959,” beschrijft ze de situatie later bitter. Ze moet een andere route kiezen. Ze wordt eerst griffier bij een rechtbank in New York en schrijft daarna een boek over het Zweedse rechtssysteem, waarvoor ze twee keer een paar maanden in Zweden woont – deels met haar gezin.

Het land verrast haar door de mogelijkheden die er voor vrouwen zijn om werk en gezin te combineren. Terug in New York gaat ze in 1963 lesgeven aan Rutgers University. Natuurlijk krijgt ze minder betaald dan haar mannelijke collega’s: ze heeft toch een man die haar kan onderhouden? Gelukkig kunnen ze zich dankzij Marty’s salaris als belastingjurist bij een gerenommeerd kantoor inderdaad hulp veroorloven voor de zorg voor Jane en de in 1965 geboren James. Ruth is een liefdevolle, maar veeleisende moeder, net zoals Celia dat was. Jane beschrijft de rolverdeling thuis als volgt: “Papa kookt, mama denkt.”

