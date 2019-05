Het leven van inspirator swissmiss

Tina Roth Eisenberg, aka swissmiss, verbindt en motiveert mensen wereldwijd. Onder meer door video’s, blogs en tweets te delen en ontbijtsessies te organiseren. Wat is het verhaal achter deze inspirator?

Per ongeluk ondernemer

Tina is opgeleid als grafisch vormgever en ziet haar eigen leven als de grootste ontwerpklus. Haar ouders waren ondernemende types en leerden haar al jong dat als ze iets wilde, ze dat vooral goed moest doen. In 1999, na haar opleiding, ontvluchtte ze het ‘perfectionistische Zwitserland’ en belandde ze in New York voor een stage bij een ontwerp­bureau. Na een paar maanden werd de stage omgezet in een baan en bleef ze plakken in de stad die haar zo inspireerde.

Tijdens haar eerste zwangerschap ging Tina eens goed nadenken over welke dromen ze wilde najagen. “Ik dacht al jaren aan het beginnen van een eigen ontwerpstudio, maar het kwam er nooit van. Op de dag dat mijn dochter werd geboren, besloot ik dat ik die studio zou gaan opzetten.” En zo geschiedde. De studio was al snel succesvol.

Een paar jaar later was ook haar tweede zwangerschap aanleiding tot een periode van reflectie. Tina kwam tot de ontdekking dat haar dromen op werkgebied waren veranderd: ze werkte inmiddels voornamelijk in opdracht voor klanten, terwijl haar eigen projecten en vrij werk haar juist zo blij maakten. In een presentatie zegt ze erover: “Ik besloot mijn ­persoonlijke ideeën en initiatieven veel serieuzer te nemen en laste een sabbatical in voor mijn werk in opdracht. En dankzij deze ‘labors of love’ werd ik daarna eigenlijk per ongeluk een zakenvrouw.”

Captain enthousiasm

Uit een van die ‘labors of love’ kwam het merk Tattly (neptatoeages van kunstenaars) voort. Hoe dat ging, is een typisch voorbeeld van hoe Tina de dingen aanpakt. Haar dochter kwam thuis van een kinderfeestje waar ze een velletje plaktattoos had gekregen. Tina vond de kwaliteit en het ontwerp erg tegenvallen en dacht: dat zou ik zelf veel beter kunnen.

Lees meer Je eigen buurt op een poster

Ze belde bevriende illustratoren met de vraag of ze wilden samenwerken om neptattoos te ontwikkelen. Wat begon als grap, werd een hit. Inmiddels is Tattly al jaren een goedlopend bedrijf en werken swissmiss en haar team samen met musea, kunstenaars en ontwerpers. Ze laat de tattoos zo ­eerlijk mogelijk produceren en besteedt veel aandacht aan de details. Zo betaalt ze elke ontwerper een goede prijs, zit er op elk pakketje een echte postzegel en schrijft Tina’s zus handgeschreven briefjes voor in de enveloppen.

Het is veel goedkoper om de tattoos in Azië te laten maken, maar dat wil Tina niet: “Ik kies ervoor om ze – tegen een veel hogere prijs – in Amerika te laten produceren, want ik wil mensen in mijn eigen omgeving graag aan leuk werk helpen.” In de lezingen die ze geeft, vertelt Tina regelmatig waardoor het komt dat haar projecten succesvol zijn: dankzij haar geheime superkracht. Dat inzicht kreeg ze toen ze haar kinderen met superheldpoppen zag spelen en zich afvroeg wat voor superheld zíj zou zijn. En dat werd ‘Captain Enthusiasm’, omdat ze iedereen weet te moti­veren met haar enthousiasme.

De rest van het verhaal over Tina Roth Eisenberg kun je lezen in Flow 3.

Tekst Jeannette Jonker