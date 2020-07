Het mooie van social: Willemijn blogt om mensen te updaten over haar ziekte

Willemijn van Benthem is Hoofd communicatie SOS kinderdorpen, en gebruikt een blog en Instagram om mensen te updaten over haar ziekte. In Flow 6 vertelt ze hier over.

“Toen bij mij borstkanker werd geconstateerd, bestond mijn communicatie daarover vooral uit het sturen van lange apps. Ik heb een groot netwerk en veel mensen wilden graag weten hoe het met me ging, dus het werden hele verhalen. Mijn broer adviseerde me om alles op een blog te plaatsen. Apps zijn soms te direct. Veel mensen vinden het fijner als ze zelf hun moment kunnen kiezen om erover te lezen. Dus dat ben ik gaan doen.

Eerst plaatste ik ook updates op Facebook, maar dat is toch eerder een ‘feestboek’. Ik merkte dat mensen het te zwaar vonden. Instagram bleek ideaal, naast het blog. Ik was ook begonnen met tekenen over mijn ervaringen. Daar leent Instagram zich goed voor, want het is heel beeld gericht. De tekeningen maakten het allemaal wat luchtiger. Mijn kale hoofd, gedoe met mammogrammen: door het te tekenen, kon ik er ook om lachen.

Het had veel voordelen om het op deze manier te doen. Mensen bleven op de hoogte en ik hoefde niet honderd keer hetzelfde te vertellen. Tijdens de chemo had ik steeds minder energie. Het was zo fijn dat zo veel mensen meeleefden. Lieve reacties onder een bericht over dat een chemo achter de rug was, voelden als een enorme steun. In het Engels zeggen ze we’ve got your back. Ik begreep nooit waar dat op sloeg, maar nu wel: de steun voelde als handen op mijn rug, die me voortduwden de helling op. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je een grotere kans hebt om te overleven als je een groot sociaal netwerk hebt. Dat geloof ik. Ik merkte dat de steun, soms zelfs van onbekenden, me echt hielp.

Andersom heb ik ook gehoord dat mijn berichten anderen hebben geholpen. Ik heb door mijn blog en posts op Instagram ook lotgenoten ontmoet die ik anders niet had leren kennen. Inmiddels ben ik weer beter, maar laatst zei iemand nog tegen me dat mijn communicatie hierover het voor anderen makkelijker maakte om op me af te stappen. Het haalde veel ongemak uit de lucht.”

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Toni Hukkanen/Unsplash.com