Het mooie van social: zo gebruikt interieurarchitect Joanne Pinterest

“Al van jongs af aan ben ik een beelddenker, dus Pinterest is voor mij ideaal. Zoals ik vroeger door tijdschriften bladerde, zo blader ik nu door Pinterest om mezelf te voeden. En het handige is dat je heel goed kunt categoriseren. Zo kan ik alles wat ik heb opgeslagen makkelijk terugvinden: lekkere recepten, wat ik mooi vind aan kleren, maar vooral wat me in mijn vak inspireert.

Ik ben interieurarchitect en ruimtelijk ontwerper. Regelmatig maak ik een ‘secret’ board aan voor een lopend project, waarvoor ik ook mijn opdrachtgevers of collega’s uitnodig, zodat we samen een passende beeldverzameling kunnen maken.

Als ik een ruimte ontwerp, maak ik gebruik van een rijk palet aan beelden en inspiratie. Ik laat me niet alleen inspireren door interieurplaatjes, maar ook door musea en documentaires. Het is ideaal dat je van alles kunt vinden op Pinterest, van architectuur tot gedichten.

Als ik bij een museum iets zie wat ik mooi vind, zoek ik de kunstenaar op Pinterest op. En als ik een bepaalde stoel van een ontwerper zoek en ik weet alleen vaag hoe die eruitziet, kan ik ’m vaak toch snel vinden met alleen de beeldkenmerken. Het is heel intuïtief. Pinterest zit steeds gewiekster in elkaar, dus zoekt ook al beelden voor mij die in m’n straatje passen. Soms slaan ze nergens op, maar meestal kloppen ze goed.

Ik heb veel volgers, ruim 123.000, maar ik merk daar niet zo veel van. Je bouwt niet echt een community op Pinterest. Ik ben ook niet op zoek naar volgers, het is puur voor mezelf. Het levert me wel een bepaalde geloofwaardigheid op. Het overgrote deel van mijn pins bestaat niet uit mijn eigen beelden, maar ik maak wel zelf de selectie.

Als ik bij een lezing of op een conferentie vakgenoten ontmoet, hoor ik vaak: ‘Volgens mij volg ik jou op Pinterest.’ Aan dat soort reacties merk ik dat ik een soort bekendheid heb, al is het me daar niet om te doen. Ik ben weleens benaderd voor samenwerkingen, maar ik wil niet pinnen om te verdienen.

Wat ik pin, moet honderd procent passen bij wat ik maak. Soms, als ik het even kwijt ben bij een opdracht, blader ik door mijn boards. Daar zie ik dan weer de rode draad in mijn werk, waar ik voor sta en wat mijn stijl is. Als je mijn boards bekijkt, zie je mij.”

