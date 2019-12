Bewust kleiner gaan wonen of minder gaan werken en meer in de natuur zijn. Het roer omgooien: als je andere keuzes maakt, kun je ook andere dingen doen.

Veertig uur per week werken, steeds groter gaan wonen, op je 67ste met pensioen, en dán al die leuke plannen uitvoeren. Wat vroeger de standaard levensloop was, wordt nu lang niet meer door iedereen zo belopen. We maken steeds vaker andere keuzes als het gaat over ons werk en leven.

Personal coach Henrieke van Diermen: “Ik heb vaak mensen in mijn praktijk die bijvoorbeeld vastlopen in hun baan. Werk is zo’n belangrijk onderdeel van je leven, mensen zoeken daar steeds vaker zingeving in. Maar ook op andere vlakken in je leven kun je meer vrijheid creëren, zoals waar of met wie je woont.”

Door de toenemende maatschappelijke welvaart kán het ook: je leven ‘craften’, zegt Van Diermen. “Met een collectief gevoel van ‘er is genoeg van alles’ verschuift de focus van geld naar tijd. Geld wordt weer een middel, niet het doel. En het werkt als een olievlek: als mensen om je heen andere keuzes maken, begint het bij jezelf ook te kriebelen.”

Zo kiezen we steeds vaker voor minder werken, zodat we onze vrije tijd kunnen invullen met eigen projecten of vrijwilligerswerk. Of voor een eenvoudiger functie met minder stress – ook als dat betekent dat we wat minder kleren kunnen kopen of luxe vakanties moeten laten schieten. Al kan kleiner wonen en je hypotheek inruilen voor juist wat meer financiële ruimte, net zo goed een bevrijdend gevoel geven.

Aan de keukentafel

“Wat werk betreft, wordt de behoefte aan voldoening steeds groter,” zegt Van Diermen. “Mensen willen geraakt worden door wat ze doen en zich verbonden voelen met de mensen om hen heen.” Nog een trend: je eigen doelgroep zijn, door gelijkgestemden te helpen bij iets waar je zelf ook blij van wordt: een wijnboerderij starten of je inzetten voor anderen in vergelijkbare situaties.

Werkgevers gaan er steeds beter in mee. Maatwerk, noemt Van Diermen het: “Als je als werknemer ruimte krijgt om minder te werken omdat je bijvoorbeeld moet mantelzorgen of er iets anders bij wilt doen, ga je op de andere dagen blijer naar je werk.”

Social media en internettechnologie maken het bovendien makkelijker om te switchen van baan. “Vroeger kon je kiezen uit een rijtje studies en die studie bepaalde dan het werk dat je jarenlang uitvoerde. Tegenwoordig heb je veel meer keuzes. Je hoeft niet eens per se bij een werkgever te starten. Achter je laptop aan de keukentafel kan iedereen iets nieuws leren, een onderneming starten of zelfs meerdere rollen naast elkaar vervullen.”

Alternatieve keuzes maken is trouwens niet alleen iets voor de jongere generatie, al kiest die er vaker bewust voor om iets te doen wat goed voelt, vertelt Van Diermen. “Jezelf leren kennen is een continu proces. Op elk moment van je leven kun je je afvragen: wie ben ik en wat wil ik?” Ze erkent dat het idee dat alles mogelijk is, ook een valkuil kan zijn. “De kunst is om zelfbewust te blijven. Door je af te vragen ‘wat vind ik er eigenlijk van?’ word je de baas over je eigen leven.” En kun je dus zelf, al craftend, besluiten of je als digital nomad wilt leven, elke woensdag in het dierenasiel helpt of tot je tachtigste doorwerkt.

