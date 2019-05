Het werk van Hsinping Pan

Hsinping Pan (42) is animator en illustrator en woont samen met haar man in Taipei, Taiwan. In Flow 3 vertelt ze over haar werk.

Wat ben je aan het doen?

“Ik werk aan een aantal ansichtkaarten voor Lagom Design. En ik heb net een kinderboek over dieren geïllustreerd, geschreven door Susan en James Patterson. Ook heb ik de afgelopen tijd allerlei nieuwe dingen geleerd. Ik hou van kinderboeken en hoop op een dag mijn eigen verhaal te schrijven en te illustreren.

Want het fijnst aan mijn werk vind ik dat ik een verhaal kan vertellen met mijn illustraties en ­animaties. Het is zo leuk om te spelen met kleuren en figuren in illustraties, en met beweging en tijd in animaties. Eigenlijk maak ik een eigen wereld en die deel ik met anderen. Ik vind het leuk dat mijn werk mensen kan laten lachen.”

Hoe is het om illustrator te zijn in Taiwan?

“Wonen in Taipei is geweldig. Er zijn veel interessante tentoonstellingen om naartoe te gaan en dat geeft me veel inspiratie. De stad ligt vlak bij de oceaan en de bergen, dus als ik even rust wil, ben ik ook zo midden in de natuur. Ik werk in een kleine studio in de buurt van mijn appartement. Het is heel fijn om alleen te werken. Gelukkig woont er een vriend dichtbij en lunchen we bijna elke dag samen. Als ik veel deadlines heb, werk ik soms ook vanuit huis.”

Wat doe je graag als je vrij bent?

“De laatste tijd maak ik regelmatig zelf brood. Ik hou van het mengen van alle ingrediënten, en dan maar afwachten hoe het deeg rijst. Het kneden is ook een rust­gevend klusje. Ik kan het niet laten om steeds even in de oven te ­kijken als het brood erin ligt. Zelf bakken geeft me veel voldoening. Daarnaast ga ik ook graag naar de film, lees ik boeken, maak ik wandelingen, bekijk ik tentoonstellingen of spreek ik af met familie en vrienden.”

Tekst Jeanette Jonker Fotografie Hsinping Pan