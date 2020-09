Hinke maakt van elke monoprint een unieke afdruk

Grafisch ontwerper Hinke Weikamp ondekte monoprinten tijdens haar studie op de kunstacademie en werd er gelijk verliefd op. Wat begon als een hobby groeide al snel uit tot iets serieus. Ze vertelt erover in Flow 7.

Wat ben je aan het doen?

“Ik inkt een stukje mos in, haal het door de ets-pers en ga daarna op hetzelfde vel verder met een nieuw stukje mos. Zo maak ik met wel dertig verschillende stukjes een organische vorm, waarbij je een hint krijgt van een plant of tak. Het monoprinten heb ik ontdekt in mijn eerste jaar op de kunstacademie. Iedere afdruk is uniek. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het onder de pers gelegd. Zelfs cd’s. Inkt reageert op structuur, ik vind het heerlijk om daarmee te experimenteren.”

Hoe kwam je op mos?

“Ik hou van de natuur en verzamelde altijd al steentjes, mooie gedroogde bloemen en takjes. Negen jaar geleden zijn mijn vriend en ik naar een atelierwoning in Leidsche Rijn verhuisd, waar we met de bewoners van dertig andere atelierwoningen een kersenboomgaard en een moestuin delen. De plantjes en de wortels legde ik onder mijn ets-pers, maar niet alles bleek geschikt te zijn om mee te werken. Sommige dingen breken af of moeten eerst weken in water. Mos daarentegen blijft zacht en werkt heel mooi met inkt. Ik sprokkel het rond het huis, maar ook in het bos loop ik met een grote tas rond.”

Verzin je van tevoren hoe de print eruit moet zien?

“Nee, het is een proces. Elk stukje kan anders uitwerken dan ik dacht. In tegenstelling tot mijn grafische werk waarbij ik alles van tevoren plan en schets, stuur ik het monoprinten bij op intuïtie. Ik ben even helemaal uit mijn hoofd en alleen maar bezig met het materiaal. Mislukt het omdat ik er te veel of juist te weinig inkt op heb gedaan, dan gooi ik het vel niet weg. Soms kijk ik er na twee weken nog eens naar en krijg ik een nieuw idee. Door het spontane karakter voelt het resultaat ook spontaan.”

Verkoop je je prints ook?

“Ja, van een hobby is het vrij snel serieuzer geworden. Ik verkoop mijn prints via Instagram en twee jaar geleden stond ik op de Dutch Design Week. Ik zou er wel meer tijd voor willen maken dan die ene dag per week die ik er gemiddeld aan besteed, maar mijn grafische werk zou ik er niet voor opgeven. Van typografie word ik ook heel gelukkig; juist de afwisseling maakt me blij.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker