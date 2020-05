Hoe Freke van Instock voedselverspilling tegen gaat

Freke van Nimwegen (33) is medeoprichter van de Instock­restaurants in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In Flow 4 vertelt ze over hoe ze voedselverspilling tegengaat.

Waar zet jij je voor in?

“Ik doe mijn best om voedselverspilling tegen te gaan. Een derde van het voedsel wereldwijd wordt weggegooid, ook als dat nog prima eetbaar is. Fruit en groente met een schoonheidsfoutje, brood van een dag oud of vlees waar te veel van is ingekocht: in de drie restaurants van Instock maken de chefs er heerlijke gerechten van.”

Heb je nog meer plannen om voedsel te ‘redden’?

“De meeste impact maken we niet door nóg een restaurant op te zetten, maar juist door andere horeca-ondernemers de kans te geven om ook met overschotten te koken. Daarom hebben we een online platform opgezet. Op InstockMarket.nl kunnen chefs de ‘geredde producten’ bestellen en wij bezorgen ze de volgende dag. Zo kunnen we nog meer voedselverspilling tegengaan en een grotere groep mensen bereiken.”

Wat levert het op?

“Ik zie zo veel creatieve ideeën om me heen die bevestigen dat we de goede richting op gaan. Er zijn steeds meer mensen die vegetarisch eten en minder verspillen. Ook het aantal succesvolle sociale ondernemers neemt toe. Net als wij willen ze een verandering teweegbrengen door te laten zien dat het wél kan: produceren op een manier waarbij er voor iedereen genoeg is.”

Wat is jouw gouden tip?

“Leg jezelf geen onhaalbare doelen op, maar kijk naar mooie initiatieven en steun die. Dat kan met je aankopen, maar ook door bewust te kiezen wat en waar je gaat eten. Bij alles wat je doet, kun je een verschil maken. Vroeger vroeg ik me bij een aankoop af: is dit mijn geld waard? Nu vraag ik mezelf ook af: is dit de impact op de wereld waard?”

Fotografie Brooke Cagle