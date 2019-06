Gewoon dingen maken. Zonder stemmetje dat zegt dat het niet mooi genoeg is. Of dat anderen het beter kunnen. Journalist Ilse Savenije wil aan de slag. Maar hoe geef je jezelf een creatieve boost?

Ik heb een lijstjes-app waarin ik allemaal teken-ideeën heb opgeslagen. Op Instagram en Pinterest heb ik mapjes vol met maak-inspiratie, en in mijn agenda schrijf ik elke week weer op mijn to do-lijst: ‘plan voor mini-magazine maken!’ Ingevingen genoeg, maar er komt maar weinig van. En al die illustratoren met hun eigen, herkenbare stijl… Mijn tekeningen gaan alle ­kanten op.

Jammer is dat soms, om vast te zitten of weinig echt te dóen. Want als ik eenmaal bezig ben, vind ik het heerlijk om te schetsen of videootjes te maken. Om te experimenteren, iets te laten ontstaan waar je van tevoren niet aan had gedacht. Om je hoofd leeg te maken en geïnspireerd en blij weer achter je bureau vandaan te komen, of je schildersezel, klei-oven of typemachine.Van bevriende creatieven hoorde ik al eens over ‘wake-upcalls’ of creatieve boosts, online of face to face.

Zoals de cursussen die ‘aanmoediger’ Sabine Wisman organiseert vanuit The Creatives Club.Een vriendin ging met haar mee op tekentrip naar Parijs, maar ook vormgevers, fotografen en kunstenaars ­kloppen bij Sabine aan. Bijvoorbeeld voor de Artist Wake Up Call, die is bedoeld om je creativiteit weer te laten stromen, nieuwe ideeën te krijgen en nieuwe gewoonten te ontwikkelen.

Als illustrator en schrijver kent Sabine de hobbels die bij het creatieve proces kunnen komen kijken. En daarbij maakt het niet uit of je hobbymaker bent of al dertig jaar in het vak zit.

Geen ‘ja, maar’

Omdat ik zelf ook wel een boost kan gebruiken, kijk ik op Sabines website en kom er allemaal bemoedigende blogs, quotes en lijstjes tegen. Zoals de ‘8 ja’s’, waarin ze makers een zetje geeft. Nummer 6: laat zien wat je maakt. ‘Dat is spannend, maar je hebt twee opties. Of je vindt het spannend en doet het niet. Of je vindt het spannend en doet het toch.’ Lekker nuchter. Ik voel me meteen gestimuleerd en stuur Sabine een bericht.

Haar Artist Wake Up Call is een groepstraject van zeven weken. Sabine: “In een groep komt van alles op gang, met elkaar en door elkaar. Tijdens de kick-off onderzoek je wat je doet, kunt, wilt en te geven hebt. Dit delen is zo mooi, het zorgt voor herkenning en begrip.” Daarna ga je via een online omgeving aan de slag met leeswerk en opdrachten. Je krijgt nieuwe inspiratie, maar gaat ook keuzes maken. Je leert omgaan met je interne criticus door te delen in online en offline groepssessies – als je wilt. Na zeven weken kom je weer samen.

Sabine: “Hoewel we veel maken, is het geen doe-cursus waarin je bijvoorbeeld technisch goed leert schilderen. Het gaat erom de maker in jezelf te leren kennen en te ontdekken wat je het liefste doet.” In plaats van criticus word je je eigen coach. “Na zeven weken zie ik mensen met meer plezier en zelfvertrouwen aan het werk gaan. Regelmatig zegt iemand een vaste baan op om een nieuwe weg in te slaan. Maar als je meer tijd vrijmaakt voor je artistieke hobby, is dat ook al mooi.”

Tekst Ilse Savenije Fotografie Danique van Kesteren