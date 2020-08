Hoe koffiebar-eigenaar Anna ‘Support Your Locals’ opzette

Anna Houlich-Jonker woont in Haarlem en is eigenaar van koffiebar Mogador. In Flow 6 vertelt ze hoe ze met een aantal ondernemers Support Your Locals opzette.

Wat ben je aan het doen?

“De horeca moest sluiten en ik zat met honderdvijftig liter melk, dertig taarten en zestig kilo versgebrande koffie. Ik dacht: hoe ga ik dit doen? Hoe overleef ik? Met vijf andere ondernemers uit Haarlem hebben we de Support Your Locals-box opgezet. Een verrassingsdoos vol lekkere dingen.

Mijn man, Mo, die samen met twee broers eigenaar is van de Marokkaanse supermarkt Mabrouk, stopt er mooie olijven in, De Kaaskampanje boerenkaas, Broekhof De Slagersdochter hamburgers, Boulangerie Oscar brood en VIZ gerookte zalm. Zo helpen we niet alleen onszelf, maar ook onze leveranciers, die hun spullen niet meer kwijt kunnen aan de horeca.”

En loopt dat?

“Ja! We bezorgen met de bakfiets achthonderd dozen per week in Haarlem. Voor Mo zijn de boxen een enorme steun. Had hij normaal veertig mensen tegelijk in de winkel, nu mogen er maar tien naar binnen. Er gaat veel omzet verloren. Zelf ben ik nu net weer opengegaan met koffie to-go’s.”

Wanneer ben je begonnen met de espressobar?

“In 2018. Mo was een vennoot in Mogador en zijn compagnon wilde ermee stoppen, precies op het moment dat ik niet meer wist wat ik met mijn carrière wilde. Mijn baan als commercieel manager bij een modebedrijf bleek niet te combineren met ons eerste kindje. En aangezien ik Mo altijd al ongevraagd tips gaf over de koffiebar, was dit de kans om het op mijn manier te gaan doen.

Ik heb trainingen gevolgd, ben verliefd geworden op koffie en heb de zaak verbouwd. Sindsdien heb ik meer tijd voor de kinderen en kan ik op de fiets naar mijn werk. Tussen Mogador en Mabrouk zit een steegje, dus Mo en ik zien elkaar overdag amper. Maar soms zwaaien we even of breng ik hem een koffietje.”

Overleef je de crisis?

“Zolang de zon schijnt, kan ik mijn hoofd boven water houden, maar ik houd mijn hart vast voor slecht weer. Je haalt geen koffie om ermee door de regen te lopen. Ik ben natuurlijk al van alles aan het verzinnen. Misschien ga ik Mogador-paraplu’s maken, picknickboxen en -kleden. Deze tijd vraagt om een andere manier van ondernemen. Je wordt er creatief van.”

Bekijk de Mogador website hier.

In Flow 6 lees je meer over andere ondernemers en creatieven, en waar ze mee bezig zijn.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Christiana Rivers/Unsplash.com