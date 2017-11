Hoe kun je je wat vrijer voelen?

Vaste baan, koophuis, volle agenda? Steeds meer mensen kiezen voor een ander soort leven. Ook journalist Otje van der Lelij onderzoekt hoe ze zich wat vrijer kan voelen.

Ik kan me zo goed voorstellen dat mensen kiezen voor een vrije-vogel-leven. Het economische keurslijf waar ik in zit, kan behoorlijk wringen. Het geld dat ik bij elkaar schrijf, gaat even snel weer op aan etentjes, spullen en het aflossen van mijn hypotheek. Inspiratie of niet, ik moet door. Om me heen zie ik steeds meer mensen uit die vicieuze cirkel stappen. Ze kiezen ervoor om minder te werken en zuiniger te leven, in ruil voor meer vrije tijd.

Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas is dit een realistisch toekomstbeeld. In de komende twintig jaar verdwijnt 47 procent van de huidige beroepsgroepen (en de daarbij horende banen), zo voorspellen economen van de universiteit van Oxford. Robots en computers nemen steeds meer werkzaamheden over. Daarbij staat de teller van de wereldbevolking straks op negen miljard mensen. Kortom: minder werk moet verdeeld worden over meer personen. Bakas: “We krijgen een samenleving in twee of drie versnellingen naast elkaar. De mensen in de hoogste versnelling, die met een bijzonder talent, blijven fulltime werken. De anderen gaan twee of drie dagen betaald werk doen, en de rest scharrelen ze bij elkaar met losse klusjes en met ruilen en delen.”

Het mooie van deze ontwikkeling is dat we de tijd die we over hebben, naar eigen smaak kunnen invullen. We gaan muziek maken, lesgeven, ontwikkelingswerk doen of zorgen voor de kinderen. “Het leven zal niet per se makkelijker zijn, maar wel vrijer,” denkt Bakas.

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Hanke Arkenbout