Hoe zorgen creatieven voor hun geest? #2 Maaike Hartjes

Binnenkort kun je in Museum van de Geest de Flow Slow Art Route lopen. We vroegen verschillende kunstenaars die iets voor het museum hebben gedaan: hoe zorg jij voor je mental health? Deze keer: Maaike Hartjes.

Wat is er van jou in het museum te zien?

“In de Flow Slow Art Route is er een muurschildering van mij aan mijn tekentafel te zien. In de schildering heb ik een enorm hoofd dat gevuld is met collage-papiertjes, zoals bonnen en to-do-lijstjes. Hiermee wil ik het gevoel van een propvol hoofd vol verplichtingen en angsten weergeven. Het is geïnspireerd op hoe ik mij voelde toen ik last had van een burn-out.”

Hoe zorg jij voor je geest?

“In deze tijd probeer ik vooral te accepteren dat ik me mentaal niet altijd goed voel. Die erkenning helpt bij mij vaak al veel. Ook zorgt het ervoor dat ik sneller actie onderneem om me beter te voelen.

Het helpt bij mij om minder het nieuws te checken en bijvoorbeeld expres vrolijke filmpjes te kijken. Ook aan het werk gaan en een mooie tekening maken, helpt heel erg voor mijn geest.”

Maaike Hartjes maakte ook een burn-out dagboek in de hoop dat mensen met een burn-out er herkenning in kunnen vinden. Via haar persoonlijke website vind je meer informatie.

Meer informatie over de Flow Slow Art Route vind je hier.

Dit interview is deel van een blog-serie ‘Hoe zorgen creatieven voor hun geest?’ Alle blogs vind je hier.

Interview Sara Assarrar Fotografie Maaike Hartjes