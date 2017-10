Hoera, pins van Hanke

Dank Jeanetta Gonzales, voor de pins die je deelde op het Friends of Flow-bord! De komende maand zal fotograaf Hanke Arkenbout ons verrassen met haar mooiste afbeeldingen. Ze was de afgelopen weken erg druk met het vastleggen van liefdevolle, mooie momenten voor fotoreportages en voor de verandering was ze ook zelf het stralende middelpunt. Ze is namelijk net getrouwd!

Hankes foto’s zijn tijdloos, ongedwongen en vaak een weergave van het dagelijks leven. Ze ogen vooral relaxed: de hoofdpersonen zijn lekker buiten, gezellig samen en altijd sfeervol belicht. Hanke gaat haar eigen foto’s pinnen, maar ook werk van andere fotografen die ze bewondert. Ze verzamelt ook graag sfeerfoto’s, mooie portretten, stills uit films, inspiratie voor de tuin (ze heeft sinds kort een stadstuintje) en groen in huis.

Je kunt het Pinterest-bord van Hanke hier volgen.

Wil je meer zien van Hanke? Kijk voor meer informatie over Hanke op haar website en Instagram. Je komt haar werk ook regelmatig tegen in Flow Magazine.

Of lees het interview met Hanke op ons blog.

