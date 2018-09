How to: feedback geven

Feedback is commentaar dat je geeft op iemands gedrag of houding. Het verschil met kritiek is dat het alleen gaat over gedrag dat iemand kan veranderen. Hoe doe je dat precies, feedback geven?

Beschrijf alleen gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord. Doe dit concreet en duidelijk: gebruik geen woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’. Dus in plaats van: ‘Je komt altijd te laat’, kun je beter zeggen: ‘Ik zag dat je gisteren om 11:00 uur binnenkwam.’ Praat in de ik-vorm, de jij-vorm komt vaak aanvallend over. Liever: ‘Ik vind het lastig om me te concentreren als je veel kletst’ in plaats van ‘Jij kletst te veel’. Vertel welk effect het gedrag van de ander op je heeft. Bijvoorbeeld: ‘Ik hoorde jullie vanmorgen over mij praten. Dat vind ik rottig. Als je niet tevreden bent, wil ik graag dat je het rechtstreeks tegen mij zegt.’ Geef de ander de kans om te reageren en vraag of hij begrijpt wat je bedoelt. Vraag of hij z’n gedrag kan aanpassen. Vergeet niet ook positieve feedback te geven: vaak leert iemand meer van duidelijk commentaar op wat-ie goed heeft gedaan dan van kritiek op fouten.

*De illustratie vind je terug in Flow 6.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Louise Lockhart