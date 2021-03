Iedereen kan klussen: 7 YouTube-kanalen vol tips en inspiratie

Ze had het zichzelf eigenlijk al aangepraat: klussen, dat kan ik niet. Maar op een dag was journalist Liesbeth Rasker ineens haar huis aan het renoveren. En wat bleek? Ze kon het (met wat YouTube-hulp) best zelf. Ook beginnen? Ze noemt 7 kanalen vol tips en inspiratie.

Dingen zelf doen levert ongekend veel voldoening op, maar vooral: heel veel vrijheid. Sinds 2007 woon ik in een oud monumentaal huis. Piepend en krakend staat het al zo’n driehonderd jaar overeind, inclusief originele houten vloer, houten raamkozijnen en overal houten balken.

Ondanks z’n krappe vijftig vierkante meter oppervlakte, lage plafonds en ramen van enkel glas, ben ik dol op dit huis. Het heeft sfeer, mijn bovenverdieping is dankzij de schuine muren een soort knusse zolder en ik fantaseer graag over alle levens die hier de revue hebben gepasseerd.

Het enige wat ik vanaf de eerste dag dat ik er woonde lelijk vond, was ál het houtwerk dat de vorige eigenaren grijs hadden geschilderd. Schilders inhuren is duur en was lange tijd geen optie. Maar zelf het houtwerk verven is ook niet zomaar gepiept. Ik kon destijds amper een fotolijstje ophangen, iets groots en ingewikkelds als houtrenovatie leek me niet aan mij besteed. Dus zo keek ik jarenlang lijdzaam toe hoe dat grijs maar grijs bleef, terwijl ik het zo graag anders zag.

Stof, kit, pluggen

Tot een mooie winterdag een paar jaar geleden. Ik had, na maandenlang in mijn computer gewoond te hebben, mijn eerste boek afgemaakt en ingeleverd bij mijn uitgeverij. De aanblik van een toetsenbord maakte me misselijk, het was tijd voor een project waarbij ik zo min mogelijk op een scherm hoefde te kijken. Het was tijd om eindelijk het houtwerk aan te pakken.

En daarmee begon een project dat niet alleen een huis vol schitterende, witte balken opleverde, maar ook een nieuw bestaan als hobbyklusser. Want wat bleek? Ik kon dit best zelf. En niet alleen kon ik het hout afschuren en strak in de witte lak zetten, ik kon óók kitten, ontdekte handige manieren om plinten op te knappen, verwijderde houtrot en vulde dat weer op, pakte oude gevlekte radiatoren aan, ging vochtplekken te lijf en toverde oude bruine tegels om tot stralend witte exemplaren.

Wat begon als een project van twee weken liep uit tot een grote renovatie waar ik ruim twee maanden mee bezig ben geweest. Steeds weer ontdekte ik nieuwe mogelijkheden, steeds leerde ik mezelf iets nieuws aan waarna ik toch ook nog even de keuken of wc besloot te doen. Ook dat lukte.

Inmiddels ben ik drie jaar verder en kijk ik nog elke dag tevreden naar alle hoekjes in en stukjes van het huis die ik eigenhandig nieuw leven heb gegeven. Er is geen plek die ik niet ken, waar geen kwast, schuurpapier of kitpistool is geweest. Ik ben onomwonden trots op het feit dat ik dit zélf heb gedaan.

7 YouTube-kanalen om net als Liesbeth te starten met klussen

Nicole Michael DIY: bekijk vooral de uitgebreide video over hoe ze haar zwembad maakt. Timmerman Koos: laat zonder al te veel opsmuk zien hoe je allerlei timmerklussen volbrengt. Go Gracy: kleine en vaak makkelijke DIY’s en klustips, ideaal voor beginners. Loodgieter Den Haag Stad: Anouar legt je stap voor stap uit hoe je een badkamer afkit, een lekkage aan het dak oplost of een badkamer tegelt. Wabi Seb – E: Netflix-waardige video’s van een jong stel dat een oude boerderij in Nova Scotia kocht en daarna opknapte. Lone Fox: betaalbare en makkelijke DIY’s en Ikea-hacks. Homemade Home: video’s over indrukwekkende renovaties van oude huizen die half vervallen waren.

Liever nóg kleiner beginnen met klussen (of craften)? Bekijk dan eens onze eigen DIY-blogs.

Tekst Liesbeth Rasker Fotografie Paul Hanaoka/Unsplash.com