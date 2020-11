Iets leren waar je energie van krijgt: 4 boekentips

Iets nieuws leren of oppakken waar je veel energie van krijgt – soms komt het precies op het goede moment. Wij geven er vier boekentips over.

Stuiten op geluk – Daniel Gilbert

“Uiteindelijk zijn het niet de zekerheden of bekende dingen die ons gelukkig maken, maar juist de nieuwe ervaringen, verrassingen, uitdagingen, ontdekkingen en onverwachte leermomenten,” zegt Daniel Gilbert, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard in zijn boek Stuiten op geluk.

Hoe doe je dat, nieuwsgierig blijven? Door vragen te stellen, door leren als iets leuks te zien (en dus niet alleen aan het eindresultaat te denken), door te beginnen met niet al te ingewikkelde nieuwe dingen, zoals leren haken, hardlopen, waterverven of een kastje opknappen. Misschien zijn er nieuwe dingen die je zelf zou willen leren? (Bert Bakker)

De 21 romans die onze blik veranderden – Marja Pruis

De Britse schrijver Doris Lessing schreef het al: een boek dat je op je twintigste verveelt, kan deuren voor je openzetten als je veertig of vijftig bent. Met dit in gedachten kun je best weer eens langs je boekenkast lopen. Welk eerder gelezen boek spreekt je nu aan? Of neem het boek De 21 romans die onze blik veranderden.

Hierin bespreken onder anderen Xandra Schutte, Joost de Vries en Niña Weijers ruim twintig klassiekers, zoals 1984 van George Orwell, Op weg van Jack Kerouac, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera, I.M. van Connie Palmen, Turks fruit van Jan Wolkers en Witte tanden van Zadie Smith. Waarom maakten deze romans nou zo’n indruk? Omdat ze een ander tijdperk inluidden, een taboe doorbraken, een nieuw genre aankondigden, onderdrukten een stem gaven of de multiculturele samenleving portretteerden. Boeken, kortom, die ons de ogen openden. (Amsterdam University Press)

The artist’s way – Julia Cameron

Van Julia Camerons bestseller The artist’s way is nu een herziene editie uit. Hierin blikt Cameron terug op de invloed die haar populaire boek heeft gehad op haarzelf én anderen, en welke nieuwe creatieve inzichten ze de afgelopen jaren opdeed. Daar kunnen wij dan weer ons voordeel mee doen. Voor wie het boek nog niet kent: hierin bepleit Cameron dat iedereen creatief kan zijn, het is nooit vreemd of te laat. Met een praktische methode van twaalf weken zette ze wereldwijd vele mensen aan de slag met pen, papier of verf, want creativiteit is gewoon dóén, zegt ze. (Lev)

Gebrouwen door vrouwen – Van brouwhobby tot succesvol biermerk – Tessel & Do de Heij

De zussen Tessel en Doris (Do) de Heij uit Amsterdam begonnen voor de grap met bierbrouwen in Do’s keuken. Dat was in 2013. Anno 2020 is Gebrouwen door Vrouwen een biermerk dat in zeshonderd kroegen wordt geschonken en in zevenhonderd supermarkten te koop is.

Het verhaal over hun succesvolle bedrijf, met elf vrouwen en één man in dienst, leest lekker weg. Van hoe je bier brouwt en hoe crowdfunding werkt tot hoe je je als vrouw staande houdt in een mannenwereld. Maar bovenal gaat het over doen wat je leuk vindt! Trouwens, in de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam heeft het biermerk een eigen bar. (Boekerij)

Samenstelling Alice van Essen Illustratie Clare Owen