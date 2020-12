Illustrator Sabrena Khadija over mediteren

We vroegen 5 illustratoren in Flow 9: wat was jouw inzicht dit jaar? Illustrator Sabrena Khadija (her)ontdekte mediteren.

“Meditatie beschouwde ik altijd als iets wat ik kon doen als ik erg gestrest was of het om een andere reden echt nodig had. De afgelopen tijd ontdekte ik de waarde van dagelijks de tijd nemen voor een moment van reflectie in stilte. Toen eerder dit jaar elke dag een nieuwe en grotere stressfactor met zich mee bleek te brengen, vond ik steun in een vast moment van kalmte om met die spanning en onrust om te gaan.

Als kind ging ik altijd met mijn moeder mee naar de moskee als ik op vrijdag niet naar school hoefde. Dan volgde ik van bovenaf de stroom van bewegingen en geluiden van de gelovigen. En nu begeleidt zo’n zelfde dua (gebed) uit mijn jeugd me in mijn zoektocht naar balans. Deze momenten helpen me om te focussen en me met mezelf te verbinden, op een manier die ik niet voor mogelijk had gehouden. Ik laat dit nooit meer los.”

Ontwerper en illustrator Sabrena Khadija gelooft sterk in creativiteit als communicatiemiddel. In haar werk legt ze de focus op inclusiviteit en vernieuwing – en ze wil graag dat het betekenis en impact heeft. Momenteel maakt ze vooral digitale illustraties en risoprints.

Haar illustraties kun je bekijken op haar Instagram.

Samenstelling Jolanda Dreijklufft