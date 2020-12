Illustrator Sarah van Dongen over minder streng voor zichzelf zijn

We vroegen 5 illustratoren in Flow 9: wat was jouw inzicht dit jaar? Illustrator Sarah van Dongen zou graag minder streng willen zijn voor zichzelf.

“Nadat ik – zonder creatieve vooropleiding – twee jaar geleden de master children’s book illustration afrondde aan de Cambridge School of Art, leer ik nog elke dag. Ik post dagelijks een illustratie op Instagram, vaak uit mijn schetsboek. Dat is voor mij een houvast om in het ritme te blijven. Dit jaar kreeg ik een paar mooie, internationale opdrachten, onder meer voor een prentenboek en een adventskalender. Heel inspirerend en motiverend, maar ook druk opeens.

Toen vielen ook nog mijn bijna dagelijkse sportlessen weg en kon ik alleen nog vanuit huis werken. Ik kan niet zo goed tegen verandering of verrassingen, dus dat vond ik heel moeilijk. Inmiddels doe ik dagelijks online yoga en probeer ik wat meer te ontspannen en te niksen. Mijn grootste uitdaging is minder streng zijn: voor mezelf, maar ook voor mijn verkering. Hij is een beetje slordig, en om de een of andere reden maakt zijn rommel me heel boos en emotioneel. Dat probeer ik los te laten.”