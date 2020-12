Illustrator Yelena Bryksenkova over kleur geven aan de gewone dag

We vroegen 5 illustratoren in Flow 9: wat was jouw inzicht dit jaar? Voor illustrator Yelena Bryksenkova was een inzicht dat het leven te kort is om speciale dingen te bewaren voor het juiste moment.

“De lockdown-periode heeft me nieuwe inzichten gegeven. Wat ik me bijvoorbeeld realiseerde, is dat het leven te kort is om speciale dingen te bewaren voor ‘speciale’ gelegenheden. Zo had ik al een tijdje een prachtige, knalrode jurk in de kast hangen, die ik niet droeg omdat ik op een passende gelegenheid wachtte.

In die stille maanden waren er al helemaal geen mensen met wie ik afsprak of feestelijkheden waar ik heen kon, dus de jurk bleef maar ongedragen in de kast hangen. Op een ochtend besloot ik ’m aan te trekken, gewoon op een dag dat ik thuis zou rondhangen en wat simpele klusjes ging doen. En plotseling voelde een doodgewone dag heel feestelijk en speciaal!”

Illustrator Yelena Bryksenkova is geboren in Sint-Petersburg, Rusland. Ze groeide op in Cleveland (Verenigde Staten) en studeerde aan kunstopleidingen in Baltimore en Praag. Ze laat zich graag inspireren door zowel het alledaagse als magische, mysterieuze en melancholische thema’s.

Je kunt haar illustraties bekijken op haar Instagram.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustraties Yelena Bryksenkova