Ilse en Martijn hebben een eigen stadsboerderij

Ruim 200 gewassen verbouwen Ilse en Martijn Adam op hun stadsboerderij in Harderwijk.

Wat ze ’s ochtends oogsten, zetten ze op de site en is ’s middags te koop op de tuinderij. Ook in de wintermaanden komt er genoeg lekkers van het land. Ilse: “Bieten, pastinaak, raapstelen, broccoli, radijs, boterknolletjes, boerenkool, spruiten – eigenlijk alles wat lukt. Afhankelijk van het weer is dat elk jaar opnieuw een verrassing.” Ilse vindt tuinder zijn een mooi vak: “Je bent vrij, hoeft je nooit te vervelen en het is dankbaar werk.”

Dit stukje over de stadsboerderij vind je ook terug in Flow 10.

Tekst Rosa Dammers, Ellen Nij Bijvank