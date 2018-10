Ilse is fietsgids in Lissabon

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 6 vertelt Ilse Naves-Scheidel over de zomers waarin ze rondrijdt als fietsgids in Lissabon.

Wat ben je aan het doen?

“Ik kijk uit naar de zomer, dan ga ik weer fietsgidsen in Lissabon. Dankzij het werk van David, voor Buitenlandse Zaken, hebben we al op veel bijzondere plekken gewoond: Ankara, Canberra, Shanghai. Maar alleen bij Lissabon kan ik me voorstellen dat ik er oud word. Het is sfeervol, er is strand en cultuur, de zon schijnt. En al wordt de stad overstroomd door toeristen, de inwoners blijven altijd vriendelijk. Toen we er vorig jaar een half jaar woonden, wilde ik naast mijn werk als copywriter ook iets lokaals doen. Eerder hadden we er zelf een fietstocht met een gids gedaan, dát leek me leuk.”

Zo gezegd, zo gedaan?

“Nou, om te beginnen moest ik wel 29 pagina’s geschiedenis uit mijn hoofd leren. De eerste keer was ik bang dat ik van alles zou vergeten, maar mijn Portugese manager zei terecht: ‘Niemand weet wat jij níet vertelt.’ Inmiddels heb ik zo veel boeken gelezen dat ik moet oppassen dat ik de mensen niet overstelp met mijn informatie. De tocht duurt zo’n drieënhalf uur. We beginnen in het centrum, buigen af naar de rivier en eindigen in de voorstad Belém – vanuit daar vertrokken vroeger de ontdekkingsschepen.”

Is gidsen per fiets leuker dan lopen?

“Ja, je kunt meer zien omdat je sneller gaat. Waar ik het meest van geniet, zijn de mensen die achter me aan fietsen. Zij zijn op vakantie, dus altijd vrolijk. Vooral als we vanuit de stad langs de Taag fietsen, hoor ik achter me: ‘O, wat mooi’. Daar word ik zo blij van. Soms steelt iemand mijn hart, zoals het Belgische jongetje dat drie uur naast me fietste en me álles vertelde over de kippenwinkel van zijn ouders.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Bonnita Postma