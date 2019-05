De bijen van Deborah Post

Deborah Post (43) is imker en woont met Hans in Schipluiden. Ze zaait bloemen langs snelwegen en rails en op dijken om de bijen een handje te helpen. In Flow 3 vertelt ze over haar werk.

Wat ben je aan het doen?

“Ik geniet van mijn bijenfarm. De geur, de strobalen op de grond, de bijen met dikke rode, gele of oranje stuifmeelkorrels aan hun pootjes: het blijft me verwonderen. Even is er niets anders dan dat, de magie van de natuur. Daarna ga ik opgeladen terug naar de hectiek van de dag. Want druk is het; mijn idee van bloemen langs de snelweg is uitgegroeid tot een onderneming waarmee we al tachtig kilometer grond hebben ingezaaid.”

Hoe ontstond Honey Highway?

“Ik las het boek De bijen van Rudolf Steiner. Daarin voorspelt hij, bijna honderd jaar geleden, wat er nu gebeurt: de bijen sterven uit doordat er door land- en tuinbouw te weinig plek overblijft voor wilde bloemen. Daar wilde ik iets aan doen. Ik ging een cursus biologisch dynamisch imkeren volgen. Volgens dat principe gebruik je geen gif en geen kunstmatige voeding om zo veel mogelijk honing af te kunnen pakken, want dan worden de bijen ­zwakker.

Tot mijn grote verdriet ging mijn eerste eigen bijenvolk dood. In de wijde omtrek rond onze boerderij was alleen maar gras voor melkkoeien te vinden. Op dat moment werd het stuk A4 tussen Delft en Rotterdam gemaakt. Die onbemeste grond van de bermen om de hoek was perfect voor wilde bloemen.”

Dus zaaide je de A4-berm in?

“Niet met eigen handen, maar in samenwerking met Rijkswaterstaat, wegenbouwers en de gemeente. Omdat ik nog meer wilde doen, richtte ik Honey Highway op. Nu werk ik samen met aannemers, maken we wildebloemen-­zadenmengsels, geven we lezingen en betrekken we scholen en omwonenden bij het zaaien.”

