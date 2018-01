Je introverte kant laten zien

Introvert zijn en dingen alleen willen doen, is een talent, zegt de Amerikaanse schrijver Susan Cain. En dus is er niets mis mee om die kant van jezelf te laten zien. Drie tips.

Inspiratie in stilte

In haar boek Stil – De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen stelt Susan Cain dat je af en toe terugtrekken cruciaal is voor je creativiteit, omdat inspiratie vaak pas komt bovendrijven in stilte. Online brainstormen en vergaderen is daarom een uitkomst, omdat je dan in alle rust achter je scherm zit en een zekere afstand hebt. Voor introverte mensen is deze manier van ideeën verzinnen en overleggen extra prettig, omdat ze meer tijd en ruimte hebben om hun standpunten naar voren te brengen – en hun bijdrage nog kunnen corrigeren voordat ze op ‘send’ drukken.

Lees ook: De Tijdgeest: hergebruik

Het gaat om je ideeën

Introverte mensen houden niet van praten, wordt vaak gedacht. Smalltalk op een receptie of een netwerkborrel is voor de meesten inderdaad een opgave. Liever hebben ze het over iets concreets en gaan ze de diepte in. Dan houden ze juist wel van praten, zegt Marloes Bouwmeester die het trainingsbureau De Succesvolle Introvert oprichtte. “Als introverte mensen ergens enthousiast over zijn, zijn ze bijna niet te stoppen.” Maar omdat introverte mensen niet dol zijn op het podium, vinden ze presentaties geven vaak lastig. “Wat helpt, is een goede voorbereiding. Noteer alle kernbegrippen van je presentatie of vergadering op kaartjes. Dat geeft houvast en leidt af van je eigen onzekerheid. Bedenk ook steeds dat je er niet voor jezelf staat, maar voor je opvattingen en ideeën.”

Blijf bij jezelf

Meestal zijn het de introverte mensen die rekening houden met extraverte menen. Zij passen zich aan. Door naar feestjes te gaan, terwijl ze misschien liever thuis een boek lezen. Door luider te praten, meer te lachen, voor veel dingen in te zijn. Of door in de kantoortuin te werken in plaats van in hun eigen, rustige werkruimte. Tot op zekere hoogte, zegt Susan Cain, is dat gedrag lovenswaardig en nuttig. Als je echt iets belangrijks te vertellen hebt, kom je niet onder een presentatie uit. Maar als je jezelf voortdurend anders moet voordoen dan je bent, is het risico groot dat je doodvermoeid raakt. Zorg dat je je eigen grenzen kent en ga daar niet overheen: geef duidelijk aan dat je het nodig hebt om soms in stilte te werken, of dat je af en toe in je eentje thuis wilt blijven.

Deze tips vind je terug in Flow Weekly.

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie ©Leon Biss/Unsplash