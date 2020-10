Irene over jezelf opnieuw uitvinden

De eerste keer dat Flow’s creative director Irene zichzelf opnieuw uitvond, was eigenlijk per ongeluk. Want wie ze was, werkte niet meer.

Irene schrijft: Toen ik daarachter kwam, was het al te laat. Ik dacht dat ik een aardig, behulpzaam en betrokken persoon was, maar ontdekte (al huilend bij een psycholoog wegens burn-out) dat ik dat vooral van mezelf moest zijn. Iets met aangeleerde patronen en parentificatie (leuk woord om eens op te zoeken als je nog niet zo in het psychologische jargon zit).

Ik was bijna dertig, en moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe manier van leven. Het ging met vallen en opstaan, maar ik leerde dat ik niet altijd aardig gevonden hoefde te worden. Dat ik niet altijd alles voor iedereen op hoefde te lossen. Dat ik niet altijd de sterke hoefde te zijn. Dat ik beter voor mezelf moest zorgen.

Het was een proces, waarbij ik eigenlijk pas toen ik erop terugkeek, ontdekte: ik heb mezelf opnieuw uitgevonden. En wat ben ik nog iedere dag blij dat ik toen een nieuwe Irene heb weten te vinden.

Reinvent-plan

De tweede keer ging ik bewuster met een reinvent-plan aan de slag. Ik was opnieuw vastgelopen, lag in scheiding, had twee jonge kinderen en net een nieuwe baan (hoofdredacteur van Flow!). Ik wist dat ik mijn leven anders moest gaan inrichten, wilde ik de komende jaren volhouden.

Wat was het belangrijkste in mijn leven? Waaraan wilde ik mijn tijd besteden? Wat kon ik mezelf geven om een drukke baan te combineren met het leven van single mam? Wat ik toen vooral leerde, was keuzes maken. Een ja voor het een betekende een nee voor het ander – maar daar wilde ik me dan niet voortdurend schuldig over voelen, of over twijfelen.

Gouden greep

Zo’n tien jaar later bleek die tweede ronde mezelf opnieuw uitvinden ook weer een gouden greep. Want

de keuzes die ik toen maakte, hebben veel belangrijke dingen opgeleverd. Zoals een speciale band met mijn kinderen. En natuurlijk Flow, dat zo groot is geworden – met internationale edities, en met boeken en stationery in Amerika – en dat inmiddels door zo’n mooi team van betrokken mensen wordt gemaakt.

En nu, nu voelt het of het tijd is voor een derde reinventronde. Er borrelt iets in mij. Deze coronatijd, waarin we allemaal ineens niet meer op de automatische piloot verder kunnen, voelt als een mooi moment om nieuwe keuzes te maken.

Reflecteren

Ik merk dat er meer ruimte komt voor reflectie nu ik minder ren van werk naar huis naar sportclubje naar afspraak. En dat boven komt drijven waar ik gelukkig van word. Nieuwe dingen leren, luikjes openen in mijn hoofd. Ik hakte daarom de knoop door en ga mezelf dit jaar opnieuw een beetje uitvinden.

Ik ga een opleiding doen tot gedragsveranderaar (naast mijn werk bij Flow). Omdat ik door al die momenten van afgelopen jaren weet wat het je kan brengen als je je gedrag verandert. En omdat ik iedereen dat gekke, grappige, moeizame, maar leerzame proces gun van reinvent yourself.

Hier vind je de komende tijd de blogs van Irene over gedragsverandering.

