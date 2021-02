Irene: zien wat er wél is

Zien wat er wél is. Het is al een tijdje mijn ultieme selfhelp-zinnetje. Als ik weer eens ga klagen en vooral de negatieve dingen zie, denk ik: joehoe Irene, zien wat er wel is!

Afgelopen jaar was het zinnetje belangrijker dan ooit. Want de mooie dingen kunnen zien, dat blijkt in deze nieuwe tijd enorm van waarde. Alles wat niet kan, wat ooit zo vanzelfsprekend was, wat ik zou willen, wat ik anderen zou gunnen, wat ik niet wil dat er is… ja, dat is er. Maar ook nu train ik me steeds in het anders kijken.

En dan zie ik ineens kansen, mogelijkheden, creativiteit, mensen die in oplossingen denken, mensen die voor anderen zorgen, verbinding, aandacht. Het klinkt simpel, maar er is gedegen onderzoek binnen de positieve psychologie waaruit blijkt dat je je ‘psychisch welbevinden’ kunt verhogen als je de dingen om je heen ziet die wél goed gaan, waar je dankbaar voor bent.

Dat als het je lukt de mooie dingen te blijven zien, je meer veerkracht krijgt en beter om kunt gaan met tegenslagen. Dat als je weggetjes in je hoofd weet te vinden om te zien wat er wel is, het leven er anders uitziet.

Anders kijken

In Flow 2 vond ik veel voorbeelden van mensen die ook meester zijn in het zien wat er allemaal wel is. Zo vertelt schrijver Lucia in ‘Wat ben je aan het doen’ dat ze door het thuiswerken meer tijd heeft om aan haar boek te schrijven naast haar betaalde baan.

En schrijft journalist Hagar Jobse dat ze in de tijd dat ze in Spanje woonde en door de crisis niet genoeg werk had als journalist, wel even moest slikken toen ze een bijbaan moest nemen als gids voor toeristen. Maar toen ineens dacht: ook in deze functie blijf ik wat ik ben, een verhalenverteller. En zegt Jen Dobbie, die op een dunbevolkt eilandje ten noorden van Sydney is gaan wonen: ‘De ongemakken van ons eiland zijn zegeningen geworden.’

Hoe mooi zou het zijn als we de beperkingen van nu zo kunnen zien: als zegeningen. Niet altijd makkelijk. Maar zien wat er wel is, dat is de eerste stap. Wat zie jij als je op die manier kijkt? Ik hoor het graag!