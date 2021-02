Irene’s zoektocht naar hoe het anders kan (4): nieuwe vrijheid

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, en wat is er nodig om iets te veranderen? Irene is erdoor gefascineerd en startte daarom een opleiding tot gedragsveranderaar aan de Behaviour Change Academy. In deze blogserie houdt ze je op de hoogte van haar bevindingen. Deze keer: nieuwe vrijheid.

In deze coronatijd draait het natuurlijk meer dan ooit om gedragsverandering. Want wat hebben we veel nieuwe gewoonten aangeleerd de afgelopen tijd. Als ik somber ben over hoe lang het nog duurt voordat we weer vrijer kunnen leven, probeer ik te denken aan wat corona voor mooie nieuwe gewoonten heeft opgeleverd. Of aan de positieve ontdekkingen die we hebben gedaan. En hoe snel we onszelf blijkbaar nieuw gedrag aan kunnen leren.

’s Morgens in de auto stappen en in de file gaan staan lijkt een absurde gewoonte van vroeger, waarom deden we dat eigenlijk? Thuiswerken voelt inmiddels heel normaal, en veel vergaderingen zijn best handig via Zoom, Teams of Google Meet. Ook heb ik ontdekt dat ik heel makkelijk vanuit huis contact kan maken met Flow lezers. Zo organiseerden we in de eerste lockdown regelmatig livesessies op Instagram en hielden we onlangs een reflectiesessie via Zoom. Van die sessies gaan we zeker een nieuwe gewoonte maken.

De nieuwe vrijheid

Als ik terug kijk op afgelopen jaar zit mijn grootste gedragsverandering op een gebied waarvan ik nooit dacht dat ik dat zou kunnen veranderen: controle en plannen. Het is me gelukt verwachtingen los te laten, minder vooruit te denken, het leven meer te nemen zoals het komt. Heerlijk voelt dat. De rust van lege agenda’s en dagen zonder plannen. Gek genoeg voel ik me nu soms dus vrijer dan ooit, ondanks alle vrijheid die we hebben ingeleverd. Een mooie gedachte op dagen dat ik niet kan wachten op andere tijden.

Dit verhaal is onderdeel van Irenes serie over haar zoektocht naar (gedrags)verandering.

Tekst Irene Smit Fotografie Travis Yewell/Unsplash.com