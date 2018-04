Iris Schlagwein is huizenoppasser

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 2 laat Iris Schlagwein zien hoe ze als huizenoppasser steeds op een andere plek woont. Daarnaast is ze opruimcoach.

Wat ben je aan het doen?

“Ik pas op de huizen, inclusief poezen, parkieten, goudvissen en planten, van mensen die op vakantie zijn. De ene keer zit ik in een Vinex-wijk, dan weer in een oud huisje met tuin, of een appartement in het centrum van de stad. Mijn ‘oppas-service’ gaat van mond tot mond. Ik heb al twee jaar geen eigen huis, slechts een enkele keer overbrug ik een weekendje bij mijn zus. Toen het uitging met mijn ex-vriend verdiende ik nog niet genoeg om iets te kopen of huren, dus het is uit nood geboren, maar inmiddels zou ik niet anders willen. Mijn leven voelt als één groot avontuur.”

Mis je het niet om een ‘eigen plekje’ te hebben?

“Nee, ik heb een paar dingen bij me waardoor ik me overal thuis voel. Mijn kussen, sloffen, eigen jasmijnthee, olijfolie, pindakaas, shampoo, douchegel, kleding, laptop, boek en notitieblok. Meer heb ik niet nodig. Of ik nou in een pan van Le Creuset of van Tefal bak, doet er voor mij echt niet toe.”



Je hebt een minimalistische levenshouding…

“Ja, dat is ontstaan in de periode dat ik gevloerd was door een hernia. Ik was zo veel thuis, dat ik ben gaan opruimen. Waarom bewaarde ik al die boeken en dvd’s waar ik nooit meer naar keek? Net als alle frummels en naaispulletjes, die ik verzamelde tijdens mijn opleiding theatervormgeving, omdat ik er misschien ooit nog wat mee kon. In mijn drukke sociale leven moest ik ook ‘opruimen’. Het criterium werd: van welke afspraken krijg ik energie? Dat voelde zo goed, dat ik me meteen heb ingeschreven voor de opleiding ‘Professioneel opruimen’. Dat vrije gevoel gunde ik iedereen. Dat ik er geen vaste plek voor nodig heb omdat ik mensen opzoek of online werk, komt nu heel goed uit.”

Op de website van Iris vind je tips en meer over het opruimen van je huis en je leven.

Interview Eva Loesberg Fotografie Bonnita Postma Styling Anne-Marie Rem