Jamie Oliver over zijn jeugd

Bijna twintig jaar geleden schudde een blonde, piepjonge, beetje brutale Brit de culinaire wereld op. Jamie Oliver over zijn verleden, en wanneer zijn liefde voor koken begon.

“Ik groeide op als dorpsjochie in het plaatsje Clavering, op dertig kilometer van Cambridge. Als vijfjarige hielp ik al mee in de pub van mijn ouders, The Cricketers. Ik spoelde glazen om en sneed groente en verdiende daar één pond per uur mee. Ik kon perfect met een mes omgaan. Van mijn ouders leerde ik iets heel belangrijks: hoe je respectvol en vriendelijk met anderen omgaat en altijd beleefd blijft, ook als je gestrest bent en pijn in je voeten hebt. Ik zou willen dat mijn eigen kinderen ook in de pub konden meehelpen, om te leren: als je iets wilt bereiken, moet je je handen uit de mouwen steken.

Mijn ouders komen uit de arbeidersklasse en daarom vond ik het heel gek dat sommige mensen die me later in The naked chef op televisie zagen, dachten dat ik een rijkeluisjongetje was dat op een privéschool had gezeten. In werkelijkheid was ik vroeger een dik, dom kind en presteerde ik zo slecht op school dat ik voor de simpelste dingen remedial teaching nodig had.

Dat je met eten kunt toveren, merkte ik voor het eerst als tiener. Ik ging met vrienden picknicken en had sandwiches gemaakt met gerookte zalm waarover ik een beetje citroen had uitgeperst. Een van de jongens at zoiets voor het eerst en ik zal zijn gezicht, toen hij de smaak van zout, gerookte vis, zacht brood en citroen over zijn tong liet gaan, nooit vergeten. Dat was een aha-moment. Voor hem, maar ook voor mij. Inmiddels heb ik al mijn kinderen zo’n sandwich voorgezet. En elke keer was dat een bijzondere belevenis.”

Tekst Silke Pfersdorf vertaling Renate van der Zee Fotografie Getty Images