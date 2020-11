Je hoofd leegmaken met de sofrologiemethode

Eenvoud blijkt vaak fijn, omdat het meestal neerkomt op méér. Meer tijd, meer rust, meer overzicht, meer verdieping, meer écht contact. Met de sofrologiemethode creëer je ook meer eenvoud en rust voor jezelf. Wij lazen er een boek over.

Arianna Huffington zweert erbij: sofrologie – ook wel de dynamischer versie van mindfulness genoemd. Het is een ontspanningsmethode met eenvoudige, praktische oefeningen die ook goed te doen zijn als je moeite hebt met mediteren of de stilte opzoeken. Het doel: je hoofd leegmaken, minder piekeren, meer stressbestendig zijn.

De oefeningen, heel duidelijk beschreven in dit boek, hebben een vaste structuur en zijn makkelijk vanuit huis te doen – en variëren van praktische arm- en ademhalingsoefeningen tot een bodyscan. De van oorsprong Griekse term betekent vrede, gematigdheid, rust. De Griekse filosoof Plato sprak er in zijn tijd al over.

De sofrologiemethode – Eenvoudige technieken voor een relaxter, gelukkiger en gezonder leven van Florence Parot kun je in je lokale boekhandel vinden of hier online.

Samenstelling Alice van Essen Illustratie Penelope Dullaghan