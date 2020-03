Je leven lang blijven leren

De Duitse journalist Heike Faller zag haar pasgeboren nichtje in de wieg liggen en dacht: wat gaat ze later allemaal meemaken? In haar boek Honderd geeft Heike voor elk levensjaar een illustratie met een vraag of inzicht.

Voor het boek vroeg je verschillende mensen wat ze in het leven hebben geleerd. Hoe waren die gesprekken?

“Vaak heel ontroerend. Zo was ik bij een Syrische vluchteling in haar kelder in Istanbul en bezocht ik een voormalig diplomaat voor communistisch Duitsland in zijn appartement in Berlijn-Pankow. Hij zei niets toen ik hem vroeg naar zijn levenslessen, maar zette muziek op: What a wonderful world van Louis Armstrong. En ik sprak met Judith Kerr, de auteur van onder meer het jeugdboek When Hitler stole pink rabbit, die in 2019 op haar 95ste overleed. Op mijn vraag antwoordde ze: “Soms voel ik me het kleine meisje dat ik ooit was. Heb ik iets geleerd?” Dat werden de laatste twee zinnen van Honderd.”

Wat is de mooiste reactie die je hebt gekregen op het boek?

“Die kwam van een vrouw die het boek aan een vriendin die chemotherapie onderging had gegeven. Elke keer dat ze haar vriendin vroeg hoe het ging, kreeg ze een berichtje terug waarin stond: ‘Honderd’. Omdat het boek haar hoop gaf.”

Naar welke levensles die je zelf nog niet hebt mee gemaakt, kijk je het meest uit?

“Ik ben ermee gestopt om naar dingen uit te kijken. Het is namelijk iets wat ik ook heb geleerd: dingen die je echt wilt, blijken soms toch niet zo geweldig te zijn en dingen waar je bang voor bent, zijn achteraf soms prima.”