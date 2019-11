Nee is ook een antwoord

Voor Flow 7 vroegen we vijf illustratoren om te tekenen en te vertellen wat zij graag eerder hadden willen weten in hun leven. Agnes Loonstra kreeg door een volgeplande agenda een nieuw inzicht.

“Lange tijd heb ik gedacht dat mijn agenda helemaal volgepland moest zijn. Het werd dwangmatig, een soort automatisme. Een druk leven hebben viel binnen mijn comfortzone. Dat voelde als een geruststelling, maar op de lange termijn werkte het averechts. Inmiddels weet ik dat het niet nodig is om alles mee te maken of overal bij te zijn, en dat een feestje overslaan of even niets doen soms ook zalig is.

Ik kan pas creatief zijn als er een balans is tussen prikkels krijgen en ze verwerken. Een burn-out heb ik gelukkig nooit gehad, maar ik heb wel op het randje gezeten. Toch had ik dat niet willen missen, want pas daarna ontdekte ik dat alles gewoon goed blijft gaan als ik een keer ergens nee tegen zeg. Zoiets moet je echt zelf ontdekken en kun je niet uit een boek leren. Inmiddels voel ik me niet meer schuldig als ik een keer een dag helemaal niets doe.”

Tekst Caroline Buijs Illustratie Agnes Loonstra