Jeroen verzint bijzondere verrassingen voor anderen

Jeroen Kroon van Dienst verzint bijzondere verrassingen voor anderen. In Flow 5 vertelt hij erover.

Wat ben je aan het doen?

“Anderhalf jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd en mijn leven omgegooid om verrassingen te gaan organiseren. Na mijn scheiding kwam ik erachter dat ik mijn keuzes tot dan toe vaak had gemaakt vanuit angst. Als student bleef ik veilig in mijn woonplaats, na mijn studie koos ik voor een degelijke baan van negen tot vijf. Een vriend van me gooide op een dag het roer om en ging zijn geliefde champagnes importeren uit de Champagnestreek. Daar werd hij zo gelukkig van dat hij me inspireerde om ook op zoek te gaan naar wat ik het allerliefst doe.”

En dat is verrassen?

“Ja, dat deed ik altijd al voor vrienden, collega’s en in mijn relaties, maar ik had er nooit aan gedacht dat ik daar ook mijn werk van kon maken. Om me vrijer te voelen, ben ik eerst met mijn angsten aan de slag gegaan. Ik ging alleen op vakantie, heb leren surfen terwijl ik best bang was voor de zee, heb in ijsbaden gebadderd en ik heb me aangesloten bij een netwerkclub waar ik moest pitchen. Toen mijn coach me twee jaar geleden vroeg: ‘Jeroen, wat doe je nou het allerliefst?’ verraste ik mezelf met het antwoord.”

Wat voor verrassingen verzin je?

“Een man wilde zijn vriendin bijvoorbeeld bedanken omdat ze hem letterlijk uit de goot had geholpen. Omdat ze dol was op water en saxofoonmuziek, regelde ik een tiny house aan het water. Op de steiger stond een bad met warm water klaar. ’s Avonds kwam een saxofonist haar lievelingsnummer spelen. Mijn klant zei: ‘Bij het voorstel begon ik al te huilen.’ Dat ontroert me zo, daar doe ik het voor.”

Kun je er van leven?

“In het begin dacht ik weleens: waar ben ik aan begonnen? Maar nu kan ik de hoeveelheid opdrachten nauwelijks bijbenen. Ik ben zelf ook veranderd, ben rustiger geworden. Mijn vriendin verraste me op mijn verjaardag met een geweldige dag in Amsterdam. Een paar jaar geleden had ik het moeilijk gevonden om de controle los te laten, maar nu genoot ik er volop van. Een bijzonder moment is echt het mooiste dat je kunt geven.”

Hoe is het nu?

“Het is een uitdagende tijd, ook voor mij. Wat me helpt, is structuur aanbrengen in mijn dagen. Ik sta vroeg op. Begin met een gezonde smoothie, beweeg, neem een koude douche en ga dan aan de slag. De meeste opdrachten zijn van de ene op de andere dag on hold gezet, maar gelukkig heb ik aan het begin van de corona-uitbraak een facilitaire adviesklus aangenomen waarmee ik voorlopig mijn hoofd boven water kan houden.

Sinds kort organiseer ik ook de Unique Surprise Night: een avond op maat met online live-entertainment. Deze periode maakt me ook extra creatief. Ik kijk uit naar het moment dat we elkaar weer mogen aanraken en echt in de ogen kunnen kijken. ‘De dag dat het weer mag’, noem ik het. Ik ben nu al ideeën aan het verzamelen om daar een onvergetelijke ervaring van te maken.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Morgan Sessions/Unsplash.com