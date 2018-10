Joanna weeft afscheidswaden

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 6 staat Joanna Janssen, die onder andere afscheidswaden weeft.

Wat ben je aan het doen?

“Achter mijn weefraam maak ik dekens, kussens en afscheidswaden van kleding van overleden dierbaren. Nadat ik mijn pop-upstore in hartje Groningen had opgegeven, zocht ik iets om met mijn handen te maken. Via Pinterest kwam ik op het idee om lappendekens te gaan weven. Het is vrij makkelijk te leren en je ziet snel resultaat. Handdoeken, zijden dekbedovertrekken, spijkerbroeken: je kunt elke textielsoort gebruiken. De lapjes die je scheurt, van ongeveer acht centimeter breed, sorteer je op kleur of patroon, en weef je daarna vlechtend – zoals je afscheidingen van wilgentakken maakt.”

Hoe kwam je op het idee om afscheidswaden te gaan maken?

“Anderhalf jaar geleden overleed een vriend van mij. Omdat hij werd begraven op een natuurbegraafplaats, vroeg zijn vrouw of ik de lijkwade zou willen maken, samen met vrienden en familie. We zaten met elkaar achter het weefraam. Een heel bijzonder proces. Iedereen nam stukjes stof mee en we gebruikten zijn oude kleren. Al doende raakten we letterlijk met elkaar verweven, en het werd nog een prachtig kleed ook. Ik dacht: hier wil ik mee verder. Als je een dierbare verliest, moet je iets met de kleding die overblijft. Weggooien is soms moeilijk. Weggeven ook. Dat ik er iets van kan maken en zo troost kan bieden, vind ik geweldig.”

Kun je leven van het weven?

“Nog niet. Maar ik geef sinds kort ook weefles aan mensen met burn-outklachten. Voor wat betreft de afscheidswaden denk ik erover om internationaal te gaan werken, want in Engeland en Amerika zijn natuurbegrafenissen al veel populairder. De herinner-kussens doen het hier wel heel goed. Die gaan niet mee in het graf, maar zijn een tastbare herinnering. Als ik zie hoe blij mensen daarvan worden, weet ik dat ik op de goede weg ben.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Dafne Ederveen Styling Anne-Marie Rem