Justine over haar conceptstore What The Flower

Justine Jeannin heeft in Parijs haar eigen conceptstore What The Flower?. In Flow 5 vertelt ze erover.

Wat ben je aan het doen?

“Ik sta in mijn conceptstore What The Flower? en bekijk het leven door een groene bril. Dat laatste doe ik van jongs af aan. Mijn oma is dol op planten. Als ze vroeger mijn broer en mij uit school haalde, leerde ze ons op weg naar huis planten te herkennen. We gingen ook geregeld samen tuinieren en ze heeft mij stekjes leren maken. Die herinneringen blijven altijd bij me.

Later verslond ik boeken over planten en als puber ging ik ze verzamelen. Ik had mijn eigen kleine jungle. Mijn vrienden vonden mij maar een vreemde vogel. Tijden zijn veranderd, want tegenwoordig struikel ik over de meiden van dertien – vaak fans van de Instagram-accounts van mijn katten Mallow en Lumeau – die een plant komen kopen voor op hun kamer.”

Ben je erg actief op social media?

“Op een dag in 2016 plaatste ik een foto van een van mijn planten op Instagram. Ik verwachtte er niets van, maar ben foto’s van mijn bijzondere plantensoorten blijven posten. Hoewel de plantenhype toen nog niet echt op gang was, kreeg ik al snel meer volgers, en ook allerlei vragen over de planten. Zelfs zo veel verzoeken dat ik met hulp van mijn vriend een blog ben begonnen, Sweety Oxalis. Hierop plaats ik mini-dossiers over planten, tips en interieurideeën. Al snel ging de website als een trein.”

lees ook: Ben ik wel ambitieus genoeg?

Waarom staan er vintage kappersstoelen in je zaak?

“Voordat ik mijn store had, wist ik niet wat ik wilde worden. In de plantenwereld vond ik niets wat bij me paste en uiteindelijk werd ik kapper en manager van een salon. Maar de hele dag door chemische producten door de gootsteen spoelen was niets voor mij, dus ik specialiseerde me in natuurlijke haarverf. Thuis richtte ik een kapsalon in waar ik plantaardige kleurspoelingen aanbood. Ik kwam op een kruispunt te staan: het kappersvak vond ik leuk en op mijn blog kon ik ook mijn liefde voor planten delen. Uiteindelijk kon en wilde ik niet kiezen en besloot ik gewoon de twee dingen te combineren die ik het allerleukst vind om te doen. Zo is What The Flower? ontstaan.”

Nog meer foto’s zien? Bekijk Justines Instagram.

Meer interviews met duurzame ondernemers vind je in Flow 5.

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.