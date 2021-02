Bijencolleges en bloemengarderobes: vormgever Karlien over hoe ze mensen verbindt

Karlien van Leeuwen is een Nederlandse vormgever en eigenaar van Studio Smeerolie. Daarmee nodigt ze mensen uit kennis en ervaring met elkaar te delen. Ze vertelt erover in Flow 1.

Wat ben je aan het doen?

“Sinds een jaar heb ik mijn eigen bijenvolk op Het Domijn, een creatieve broedplaats in Weesp. Na mijn eerste potjes honing bereid ik bijencolleges voor. Als ik iets interessant vind, duik ik erin totdat ik er alles van weet en er een installatie, product of evenement omheen kan maken. Zo raakte ik gefascineerd door citrusvruchten en leerde ik alles over de migratie van de bomen vanuit China, ‘China’s-Appelen’, orangerieën en vergelijkingen met ons lichaam, zoals een sinaasappelhuidje en navelsinaasappelen. Daar ben ik met mensen over gaan praten, met hulp van afgietsels van vruchten. Ook heb ik een varken grootgebracht en opgediend.”

Welk gesprek wilde je voeren over het varken?

“Als consument eten we graag allemaal dezelfde delen van het varken: het haasje, de speklapjes of karbonaadjes. Als we ook die stukjes zouden nemen waarvan we denken dat ze vies zijn – zoals de kop – zouden er minder beesten nodig zijn. Ik ben in de leer gegaan bij De Pasteibakkerij, die vier varkens bij een hobbyboer hadden staan. Voor mijn diner kreeg ik een half varken. De gerechten bereidde ik deels zelf en liet ik deels door een kok maken. Een diner is natuurlijk niet genoeg om grote veranderingen in gang te zetten, maar het was geweldig om mensen te laten proeven dat een wangetje of goed gegaarde kinnebak delicatessen zijn.”

Wanneer begon je met Studio Smeerolie?

“Negen jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Rietveldacademie. Ik was er al achter dat ik niet alleen het ontwerpen, maar vooral ook het moment daarna, als mensen hun ervaringen delen, mooi vind. Voor mijn eindproject maakte ik een ‘Bloemengarderobe’, een tussenstation waar familie en vrienden hun boeketten voor de afgestudeerden kwijt konden. Voor en na de expositie konden ze er een praatje maken. Ik maakte als het ware ‘sociale smeerolie’ – en dat doe ik nog steeds.”

Is dit je enige baan?

“Nee, ik doe er vormgeving naast. Mijn manco is dat ik na een project weer in iets nieuws duik wat ik wil leren. Maar ik heb me voorgenomen meer mooie concepten te gaan herhalen. De bijenworkshops zijn daar het begin van.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker