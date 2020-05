Kim Leysen schrijft en tekent over haar moestuin

Kim Leysen (40) schrijft en tekent over haar moestuin. Ze woont met haar man en kinderen op een boerderij in de Belgische Kempen en heeft een erf vol dieren.

Waar zet jij je voor in?

“Ik heb een grote moestuin van 30 bij 50 meter met een fruitboomgaard eromheen waar dieren scharrelen. Omdat de oogst veel groter is dan we op kunnen, verdiepte ik me in manieren om alles smakelijk te bewaren, zoals wecken, fermenteren, inmaken in zuur, drogen en aromatiseren. Daarover geef ik workshops en schrijf ik boeken om anderen te inspireren.”

Ben je zelfvoorzienend?

“Ja, al is dat niet mijn doel. Ik koop weleens een komkommer in de supermarkt, maar let er altijd op dat hij uit de buurt komt. Vlees koop ik nooit. Lange tijd wilde ik vegetariër worden, maar dat frustreerde me omdat ik recepten maakte die niet echt lekker waren.

Toen de oogst uit mijn moestuin steeds groter werd, was er zo veel lekkers dat ik toch weer vaker vegetarisch ging koken en eten. Daarna ontmoette ik mijn man, die jager is. Nu eet ik weer vlees, maar alleen kippen, kalkoenen, schapen, varkens en everzwijnen die hier hebben rondgelopen en een goed leven hebben gehad.”

Wat geeft je de meeste voldoening?

“Als we ’s avonds met het gezin aan tafel zitten, geniet ik zó van het idee dat alle groente die op ons bord ligt zelf is verbouwd.”

Wat is jouw gouden groentip?

“Probeer niet krampachtig perfect te zijn; je bereikt alleen iets als je het leuk vindt om te doen. Voor mij is dat werken in de moestuin en het inmaken van de oogst. De kelder staat vol lekkers, maar ik denk nooit: hebben we wel genoeg om de winter door te komen? Al dat heerlijks is om op te eten, dus ik geef het net zo makkelijk en met veel plezier weg.”