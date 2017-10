Kleur geven aan het verleden

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Daarom plaatsen we vier weken lang iedere zondag een verhaal over dit onderwerp. Vandaag: Marina Amaral uit Brazilië geeft foto’s uit het verleden weer kleur. Vanuit de hele wereld sturen mensen haar zwart-witfoto’s toe. Zij wekt hun dierbare oude portretten tot leven door ze zo realistisch mogelijk in te kleuren. In Flow 7 staat een beeldreportage met Marina’s werk en vertelt ze het verhaal erachter. Op ons blog delen we er een filmpje over.

“Door sommige foto’s raak ik geobsedeerd, dan kan ik simpelweg niet stoppen, zo heerlijk vind ik het om eraan te werken. Het kan me in een trance brengen bijna. Natuurlijk kan het werken achter de computer ook saai zijn. Soms zelfs een fysieke kwelling, want regelmatig ga ik veel te lang door en slaap ik te weinig. Niet zelden levert me dat barstende hoofdpijn en brandende ogen op. Maar het is het waard. Het maakt me gelukkig om te zien hoe blij mensen reageren als ik foto’s voor ze heb ingekleurd die een speciale betekenis voor ze hebben. En als ik ze kan helpen om de geschiedenis beter te begrijpen.”

Tekst Chris Muyres Fotobewerking Marina Amaral