Koken met Karin: de makkelijke keuken

Heb je zin om wat inspiratie op te doen voor in de keuken? Flow tipt het nieuwe kookboek van culinair journalist Karin Luiten.

Koken zonder overbodige producten

De inhoud van het nieuwe kookboek De makkelijke keuken kan je misschien al bekend voorkomen, want voorheen heette het Het grote zónder pakjes & zakjes kookboek. Na tien jaar is de bestseller in een compleet nieuw jasje gestoken. Zo heeft het een nieuwe vormgeving, nieuwe foto’s en een nieuwe titel gekregen.

Wat nog hetzelfde is gebleven, zijn de recepten. Het zijn makkelijke en klassieke gerechten om steeds naar terug te keren. En, omdat Karin al heel lang een strijd voert tegen het gebruik van overbodige producten in de keuken, komt er geen pakje of zakje tijdens het koken aan pas.

Inspiratie

Karin vertelt op haar blog over de inspiratie achter het kookboek. Ze schrijft: ‘Verbazingwekkend veel mensen denken dat koken iets is voor als je tijd over hebt. Een mythe die jarenlang is aangewakkerd door de voedingsmiddelenindustrie. Natuurlijk, niks is sneller klaar dan een magnetronmaaltijd, maar zelf koken betekent helemaal niet dat je uren in de keuken hoeft te staan of eindeloos op jacht moet naar ingewikkelde ingrediënten.’

Koken met Karin op YouTube

De filmpjes van Koken met Karin zijn al wat jaren oud, maar nog steeds handig om inspiratie uit te halen. Zo maakt Karin in een handomdraai een lekkere salade van geroosterde groenten in dit filmpje van vier minuten.

Wil je meer weten over deze kookboekenschrijver die graag kookt zonder pakjes en zakjes? Lees meer over koken met Karin op haar blog.

Het nieuwe kookboek De makkelijke keuken ligt vanaf oktober overal in de boekenwinkel of is hier te bestellen.

In Flow 1-2015 vertelde Karin ons over de boeken van haar leven.

Tekst Sara Assarrar Fotografie Caroline Coehorst