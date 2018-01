Langzamer leven

Een lome wandeling, lunchen zonder op de klok te kijken. Journalist Otje van der Lelij vindt een beetje vertraging eigenlijk wel fijn. Waarom vinden we het dan vaak moeilijk, langzaam leven?

Meer en meer mensen verlangen naar een lager tempo. Tegelijkertijd vinden we het ook moeilijk om langzaam te leven, denkt Erling Kagge, avonturier en auteur van het boek Stilte – Jezelf staande houden in een wereld vol lawaai. Traagheid vinden we saai, en stilte confronterend: ‘In het begin hoor je zo veel ruis in je hoofd, dat is oncomfortabel. Je komt jezelf tegen.’ Maar als je doorzet en toegeeft aan de vertraging, dan leer je het leven op een dieper niveau ervaren. Het leven krijgt meer glans, vindt Kagge.

‘De momenten dat ik naar de horizon tuur, een kind in mijn armen heb of eenvoudigweg naar het groene mos op een steen kijk, zijn voor mij het meest waardevol. Plotseling lijkt zo’n kort moment eindeloos te duren. Het is alsof het moment en de eeuwigheid één worden.’ Kagge vindt niet dat je je omgeving de rug toekeert als je de stilte opzoekt. ‘Het is juist het tegenovergestelde: je ziet de wereld scherper, je blijft op koers en je waardeer het leven meer.’

Tekst Otje van der Lelij Fotografie ©Deborah Kunzie/Unsplash