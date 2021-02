Leestip: Rust vinden in een wereld die maar doordraait

We rennen, vliegen en regelen vaak de hele dag door. Het boek Rust vinden in een wereld die maar doordraait helpt je om af en toe even uit de waan van de dag te ontsnappen.

In zijn boek Rust vinden in een wereld die maar doordraait legt de Zweedse meditatie- en yogadocent Magnus Fridh uit hoe je in de waan van alledag kleine momenten van rust creëert. Neem bijvoorbeeld je handen. Die zijn de hele dag actief, vooral op je telefoon en laptop. Door je handen af en toe te laten rusten op je bovenbenen, ervaar je het lichte gewicht en het contact tussen handen en benen. Zo eenvoudig is het.

Rust vinden in een wereld die maar doordraait kost € 15 (Kosmos Uitgevers) en is te koop bij je plaatselijke boekhandel.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 2-2021.

Fotografie Olivetatiane/Unsplash.com