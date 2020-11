Leren van een gebroken hart: hoe heel je het?

Hoe heel je een gebroken hart als je midden in je liefdesverdriet zit? Journalist Olivia Gagan zocht naar een manier om zich weer beter te voelen en kwam tot haar verrassing uit bij een ademtherapeut, Allan.

Ik vond mezelf altijd een sterke vrouw die wel tegen een stootje kon. Maar nu, maanden na de breuk, worstel ik nog steeds nachtenlang met vragen waar ik geen antwoord op heb. Daar word ik verschrikkelijk somber van. Die avond in bed vraag ik me af of ik er wel goed aan heb gedaan om bij Allan aan te kloppen. Zijn methode lijkt verdacht veel op mindfulness. Ik kan weer eens niet slapen en uit verveling grijp ik naar mijn telefoon die ergens tussen de lakens ligt. Als ik hem te pakken heb, zie ik de beloofde mail van Allan. ‘Download de app in de onderstaande link’ staat er. ‘Stel je, voordat je begint, een plek voor waar je je gelukkig en veilig voelt. Houd dat beeld vast. Concentreer je dan op je ademhaling. Oefen ermee.’

In gedachten laat ik allerlei plekken de revue passeren en uiteindelijk kies ik een kiezelstrandje aan de Engelse zuidkust waar ik als kind veel vakanties doorbracht. Ik probeer me te herinneren hoe de harde, gladde steentjes voelden en hoe de stem van mijn broertje klonk als hij me riep vanaf de zee. Ik open de app ‘Positivity with Andrew Johnson‘. Een man met een Schots accent telt terug vanaf tien. Uit nieuwsgierigheid adem ik diep in.

Allan heeft wel een punt: in mijn borstkas voel ik spanning. Ik probeer de lucht lager te laten komen, waar ik een soort bol kinderbuikje van krijg. Terwijl ik mijn best doe mijn ademhaling te reguleren, verschijnt het beeld van het strand bij vlagen – om weer te verdwijnen als er gedachten in me opkomen. Makkelijk is het niet, leren ademhalen, maar toch blijf ik het elke avond proberen. Het is in elk geval beter dan telkens tot in detail mijn eigen liefdesdrama te moeten analyseren.

Het volledige artikel ‘Leren van een gebroken hart’ staat in Flow 4.

Olivia Gagan is journalist en woont in Londen. Dit artikel werd eerder geplaatst in The New York Times.

Tekst Olivia Gagan voor The New York Times Illustratie Yelena Bryksenkova