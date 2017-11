Leren van nieuwkomers

Mijn cursist Mona vraagt me altijd hoe het met mijn kinderen is. Een beleefde vraag, maar achter deze simpele woorden gaat haar eigen verdriet schuil. Ze heeft namelijk een dochter, een meisje van een jaar of negen, die ze als kleuter moest achterlaten bij haar zus in Somalië. Tijdens eenvoudige gesprekjes in de klas met simpele vragen, bijvoorbeeld over familie, komt wel vaker terloops een heftig antwoord naar boven. Zo weet ik dat sommigen familieleden hebben verloren in de oorlog, en dat anderen nog familie in Syrië hebben wonen om wie ze zich voortdurend zorgen maken. Van een paar weet ik dat ze op een boot naar Europa zijn gekomen. Soms komen de indringende beelden van televisie en de foto’s in de krant akelig dichtbij.