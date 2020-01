Lessen van honderdjarigen

Wat hebben honderdjarigen geleerd van een lang leven? Zijn er dingen die ze anders hadden willen doen en wat maakte ze juist gelukkig? Drie honderdjarigen delen hun levenslessen in een video.

Clifford Crozier is geboren in 1915 en volgens hem is leeftijd slechts een getal. In de video vertelt hij dat hij nog steeds elke dag zijn eigen brood maakt. ‘Ik faal niet vaak,’ zegt hij. ‘Als mijn brood mislukt, is het gewoon een pudding.’ Waar hij spijt van heeft? Dat hij zijn vader nooit heeft gezegd hoe belangrijk hij voor hem was.

Amelia Tereza Harper is geboren in 1915. Uit haar gesprek komt naar voren dat familie en eten haar een gelukkig leven hebben gegeven. ‘Ik heb prachtige herinneringen.’ Maar niet alle herinneringen zijn mooi. Zo verloor ze haar tweeling. ‘Ik was gebroken, maar het leven gaat door. Het gaat altijd door. Uiteindelijk ben ik ervan genezen, maar het vergeten zal ik nooit.’

Mr. John Millington Denerley, geboren in 1914 – overleden in december 2018, vertelt over de meest belangrijke dingen in zijn leven. In zijn jeugd bleef hij soms hele nachten wakker om naar jazzbands te luisteren op de radio. ‘Pas toen ik apotheker werd, ging ik settelen.’ Zijn levensmotto? ‘Keep right on to the end of the road’.

De video met daarin nog meer van het gesprek met de 100-jarigen vind je hieronder.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Matthew Bennett/Unsplash.com