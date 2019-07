Leve de kleine musea

Schuifelend op die expositie tussen duizenden toeristen, denk je soms: was ik maar gaan zwemmen. Journalist Chris Muyres dook in zijn reisaantekeningen en ontdekte dat juist de kleine musea hem zijn bijgebleven.

New York (1995)

Onze eerste reis naar New York, we hebben nog geen kinderen. De rij bij The Frick Collection is kort. Iemand heeft ons dit kleine museum getipt vanwege de bijzondere kunst die er hangt, waaronder wel drie schilderijen van Vermeer. Alleen zijn op dat moment bijna alle Vermeers ter wereld in Washington voor een overzichtstentoonstelling, die daarna naar het Mauritshuis in Den Haag zal reizen. Maar bij de kassa wordt ons gezegd: “Wij lenen onze Vermeers niet uit.” Wauw. Het geeft een speciale sensatie om de drie schilderijen daar op dat moment te zien, maar los daarvan is het bezoek zó aangenaam en bevredigend dat het niet eens bij ons opkomt om ook nog naar het Metropolitan te gaan.

Nu, achteraf, besef ik dat ik toen in New York die maffe angst genaamd fear of missing out achter me heb gelaten. Dat ik stiekem doorhad dat iets missen misschien minder erg is dan iets uitwissen. Want ik wilde het gevoel dat The Frick Collection gaf, koesteren en niet meteen laten verdringen door een nieuwe (over)dosis kunst. Op dat moment wist ik nog niet dat ik een ‘oplader’ ben, maar terugkijkend verklaart het wel het een en ander.

Oplader

De term ‘oplader’ komt uit een onderzoek van de Amerikaanse emeritus hoogleraar John H. Falk en is bedoeld om musea inzichten te geven waarmee ze beter kunnen inspelen op de wensen van de bezoekers. Maar het leuke is dat je zijn categorisatie andersom als bezoeker kunt gebruiken om te bepalen naar wat voor museum jij wilt gaan. Je kunt bewuster beslissen: wil ik vandaag een persoonlijke kunstervaring of wil ik gewoon dat ene beroemde museum met al die meesterwerken eens zien? In het laatste geval leg ik me er bij voorbaat al bij neer dat de kans nihil is dat ik ergens in het museum een keer de tijd kwijt zal raken voor een schilderij. En wanneer je die verwachting al niet hebt, geeft het ook niet. Ik ga nu vaker en gerichter op zoek naar kleine, eigenzinnige, stille musea. Ik kan het iedereen aanraden.

